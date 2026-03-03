NeuroTips: cómo evitar problemas en pareja con preguntas que desarman cualquier conflicto

GENERANDO AUDIO...

Las discusiones de pareja suelen escalar y terminar en resentimiento porque, en muchos casos, no se trata solo de dinero, hijos o tareas del hogar, sino de la sensación de no ser escuchado, visto o valorado.

En medio del conflicto, cada frase busca imponer un punto de vista y “ganar” la discusión, en lugar de fomentar la comunicación y la comprensión. Esto convierte el desacuerdo en una lucha por tener la razón, lo que aumenta la tensión y el distanciamiento.

Especialistas en comunicación emocional sugieren que, para desactivar un conflicto, es clave enfocarse en la necesidad detrás del reclamo. Preguntas como “¿Qué es lo que más te dolió?”, “¿Qué parte sientes que no estoy viendo?” o “¿Qué necesitas que entienda mejor?” ayudan a cambiar la dinámica de confrontación a diálogo. También funcionan cuestionamientos como “¿Qué te ayudaría a sentirte más tranquilo ahora?” o “¿Qué no quieres que haga en este momento?”. Cuando una persona se siente validada, disminuye la tensión y se facilita la resolución de conflictos sin profundizar el enfrentamiento.

