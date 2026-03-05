Red flags modernas en la era digital: las señales que no debes ignorar en tus relaciones

GENERANDO AUDIO...

En una nueva edición de “Trucos para ti”, Maggie Hegyi aborda un tema cada vez más común en la actualidad: las red flags modernas en la era digital. En un mundo donde gran parte de las relaciones también se construyen en línea, algunas señales de alerta pueden aparecer no solo en persona, sino también a través de la pantalla del celular.

Entre las más comunes está cuando alguien te esconde en redes sociales, es decir, nunca apareces en sus historias o publicaciones mientras sí interactúa con otras personas. También está el clásico caso de quien desaparece por horas pero aparece “en línea” en aplicaciones como WhatsApp, lo que podría reflejar falta de interés más que falta de tiempo. Otra señal es el control digital, cuando una persona pide tu ubicación, contraseñas o revisa tu celular “por confianza”.

Además, existen comportamientos que pueden generar confusión emocional, como los mensajes inconsistentes, cuando alguien se muestra muy atento un día y al siguiente desaparece sin explicación. A esto se suma cuando todo es excesivamente privado, evitando contestar llamadas frente a ti, ocultando notificaciones o girando el celular constantemente.

Como advierte Maggie Hegyi, hoy las señales de alerta no solo se sienten, también se ven en pantalla, y si algo genera dudas constantes, lo mejor es no ignorarlo. Porque incluso en el amor digital, la tranquilidad también debe ser una prioridad.

