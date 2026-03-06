Capirotada con la receta de Doña Ángela; una opción dulce para la Cuaresma

GENERANDO AUDIO...

Una tradicional capirotada para la Cuaresma. Foto: Getty images

La capirotada es un postre sencillo y delicioso que forma parte del gusto de muchos mexicanos, sobre todo durante la Cuaresma y Semana Santa. Para prepararla de forma práctica, te compartimos la receta de Doña Ángela.

En el canal “De Mi Rancho a Tu Cocina”, Doña Ángela explica paso a paso cómo preparar una capirotada tradicional que puedes disfrutar durante esta temporada.

Ingredientes para la capirotada

1 trozo de canela

1/2 kilo de piloncillo en trozos

en trozos 1 naranja bien lavada y rebanada

bien lavada y rebanada 2 clavos de olor

10 bolillos (de preferencia fríos, pero en buen estado)

(de preferencia fríos, pero en buen estado) 4 plátanos rebanados en rodajas pequeñas

rebanados en rodajas pequeñas Cacahuates

Pasas

Ciruelas pasas

Nueces

Queso fresco rallado

Preparación de la capirotada

Coloca agua en una cazuela y ponla a hervir. Agrega los trozos de piloncillo, la naranja y los clavos de olor; deja hervir hasta que los ingredientes se integren y se forme un jarabe. Corta los bolillos en rebanadas al gusto y dóralos en un comal a fuego bajo. Es importante vigilar el pan para evitar que se queme. Retira el jarabe de piloncillo del fuego y resérvalo. En un plato grande o cazuela, comienza a armar la capirotada colocando primero las rebanadas de pan y bañándolas con el jarabe. Agrega encima cacahuates, pasas, ciruelas pasas, nueces, queso fresco y rodajas de plátano. Vierte nuevamente jarabe para que los ingredientes se integren y se hidraten. Repite el proceso por capas hasta terminar con todos los ingredientes. Deja enfriar y sirve.

¿Qué es la capirotada?

El Gobierno de México explica que la capirotada es un platillo tradicional mexicano típico de la temporada de Cuaresma.

Se considera que una de las primeras versiones surgió en 1477, atribuida a Roberto Nola, quien la incluyó en su libro de cocina bajo el nombre “Almondrote”. En ese entonces, la receta incluía caldo de carnero y carne de perdiz asada.

Hacia 1780 comenzó a popularizarse una versión sin carne, atribuida al fray Gerónimo de San Pelayo, más cercana a la receta actual, compuesta por capas de pan, queso y jarabe.

En la década de 1940 se consolidó como platillo de vigilia. En estados como Sinaloa, Sonora y Nuevo León es considerado un postre típico, aunque actualmente puede encontrarse en diferentes regiones del país con variaciones en ingredientes y preparación.

Un dato curioso es que existe la creencia de que Hernán Cortés envenenó con capirotada al colono Francisco Garay, cuando intentó establecerse en Veracruz, mientras Cortés ya había fundado en la Huasteca Alta la ciudad de Villa de Santiesteban del Puerto, hoy Pánuco.

