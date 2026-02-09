Neurotips: ¿quieres que esa persona vuelva a interesarse en ti? Deja de perseguirlo

GENERANDO AUDIO...

¿Quieres que alguien se vuelva a interesar en ti? La respuesta, desde la neurociencia, no está en perseguir ni en esforzarte de más. De acuerdo con Sofía Díaz Pizarro, buscar aprobación constante no genera conexión, sino tensión, ya que el cerebro no se engancha con la necesidad, sino con la calma y la seguridad de quien está cómodo siendo quien es.

La especialista explica que cuando una persona se gusta a sí misma y deja de abandonarse para encajar, su presencia se vuelve clara y coherente. Esa claridad resulta adictiva para el cerebro humano, que se siente naturalmente atraído por la autenticidad, la seguridad emocional y la congruencia interna, no por la urgencia de agradar.

Por ello, si quieres atraer, el consejo es dejar de intentarlo y volver a ti, hacer lo que te hace sentir auténtico y permitir que el otro te vea desde ese lugar es la clave. Así lo señala Sofía Díaz Pizarro en Neurotips, un espacio que recuerda que ser feliz es un derecho.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento