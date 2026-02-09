El significado del atuendo blanco con el número 64 de Bad Bunny en el Super Bowl

GENERANDO AUDIO...

No fue un número al azar. Foto: Getty

Bad Bunny ofreció la noche del 8 de febrero un espectáculo de medio tiempo cargado de historia, identidad y referencias culturales, una narrativa que también trasladó a su vestuario. Sin brillos ni excesos, el artista eligió un atuendo blanco minimalista con el número 64 como protagonista.

La presencia de dicho número causó, como en cada aspecto del “Conejo Malo”, que cientos de usuarios comenzaran a especial sobre el significado de esos dígitos que adornaban su pecho.

¿Qué significa el número 64 en el traje que usó Benito en el show del Super Bowl?

Foto: Reuters

Al inicio, algunos fans pensaron que podía tratarse de una fecha familiar, quizá el año de nacimiento de su madre. Otros relacionaron el número con un logro histórico, su disco “El Último Tour del Mundo”, que se convirtió en el primer álbum en español en décadas en liderar el Billboard 200.

También surgieron interpretaciones vinculadas con Puerto Rico, como una posible referencia a las primeras cifras oficiales de fallecidos tras el huracán María, un tema sensible para la isla.

Sin embargo, la respuesta terminó siendo mucho más íntima. De acuerdo con Complex Magazine, el 64 era un homenaje a su tío fallecido, quien utilizó ese dorsal cuando jugaba fútbol americano.

¿Por qué Bad Bunny vistió de blanco?

Sobre la tonalidad por la que apostó el intérprete de “Voy a llevarte a PR”, esta se asocia directamente a la paz, conciliación y pureza; por lo cual funcionó como un contraste visual frente a la energía del estadio.

Aunado a ello, algunos internautas interpretaron el tono como una declaración sutil. En los meses previos, el cantante había recibido críticas por cantar en español en escenarios internacionales y por sus posturas públicas en defensa de la comunidad latina y migrante. Ante ello, según los usuarios, su vestuario parecía responder sin palabras, calma, identidad y orgullo.

¿Quién diseñó el look de Bad Bunny?

Otro dato que sorprendió fue la firma detrás del vestuario; pues en lugar de apostar por una casa de lujo (como lo ha hecho en otras premiaciones) Bad Bunny eligió a Zara, la marca de moda rápida.

De acuerdo con The New Tork Times, el artista buscó proyectar cercanía y evitar logotimos ostentosos, reforzando su discurso de autenticidad. Además, el styling estuvo coordinado por sus colaboradores de confianza, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, quienes trabajaron con el equipo creativo de la marca para mantener una línea estética uniforme en bailarines, músicos y orquesta.

Foto: Captura de pantalla IG

La marca confirmó para la prensa estadounidense, que las prendas no se diseñaron para venta comercial, sino exclusivamente para el espectáculo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.