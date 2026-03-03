¿Te clonaron WhatsApp? Esto debes hacer para recuperar tu cuenta y evitar fraudes

GENERANDO AUDIO...

Los usuarios de WhatsApp en México están siendo blanco constante de fraudes digitales, especialmente a través de la clonación de cuentas. Si te llegaron mensajes raros desde tu propio número o tus contactos te dicen que estás pidiendo dinero, es probable que alguien haya tomado el control de tu perfil.

Aunque la situación puede ser alarmante, actuar rápido es clave para recuperar el acceso y evitar que más personas caigan en el engaño, mira más detalles en una edición más de “Trucos para Ti” con Maggie Hegyi.

El primer paso es intentar registrar nuevamente tu número en la aplicación, al hacerlo, recibirás un código por SMS que, al ingresarlo, cerrará automáticamente la sesión del intruso. Si no puedes acceder, debes reportar la cuenta como comprometida desde la página oficial o enviar un correo a support@whatsapp.com con el asunto “Cuenta robada/clonada: desactivar mi cuenta”, incluyendo tu número en formato internacional (+52 si estás en México).

Tus contactos también deben estar enterados de inmediato. Publica un aviso en redes sociales o envía un mensaje desde otra plataforma advirtiendo que tu cuenta fue hackeada y que no respondan ni envíen dinero.

Nunca compartas códigos de verificación, aunque el mensaje parezca oficial. En la mayoría de los casos no se trata de un hackeo sofisticado, sino de un engaño para que entregues tu información, protege tu WhatsApp como protegerías tu cartera.

