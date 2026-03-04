Outlet Bicicletas vuelve a la CDMX: lugar, fecha, horarios y costos del evento

GENERANDO AUDIO...

Outlet Bicicletas llega a CDMX. Foto: Getty images | ilustrativa

Outlet Bicicletas realizará su octava edición el próximo 7 y 8 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con la participación de diversas marcas y expositores especializados en ciclismo.

Para las personas interesadas en adquirir una bicicleta o artículos relacionados con el ciclismo, el evento reunirá distintas opciones enfocadas en este medio de transporte.

Outlet Bicicletas: lugar, fecha, horario y costos

¿Dónde? Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC , en el Salón Olmecas, primer piso

, en el Salón Olmecas, primer piso ¿Cuándo? El 7 y 8 de marzo de 2026

El de 2026 ¿A qué hora? Sábado de 10:00 a 21:00 horas y domingo de 10:00 a 20:00 horas

de y de ¿Cuál será el costo? Entrada general de $50 pesos. Gratuita para niños menores de 11 años, personas con discapacidad e INAPAM

Como no podía ser de otra manera, habrá biciestacionamiento disponible; será sin costo y tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas en el Polyfórum Siqueiros.

¿Qué podrás encontrar en Outlet Bicicletas?

El evento ofrecerá modelos de bicicletas rezagadas con descuentos de hasta 70%, tanto de marcas nacionales como internacionales.

También habrá accesorios y ropa especializada de más de 50 marcas, distribuidos en un espacio de 3 mil metros cuadrados.

En la página oficial del evento se pueden consultar algunos de los descuentos por marca que ya fueron anunciados para Outlet Bicicletas.

Cabe mencionar que el Plan Ciclista 2025-2030 en la Ciudad de México busca consolidar 300 kilómetros de nuevas ciclovías, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad de las personas ciclistas.

Si te interesa el ciclismo o deseas iniciarte en este medio de transporte, puedes acudir a Outlet Bicicletas para resolver dudas con los expositores o adquirir algún artículo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.