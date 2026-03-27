Horóscopo de primavera 2026: Aries encabeza una etapa de transformación y crecimiento

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Con la llegada de la primavera, no solo cambia el clima, también lo hace la energía que rodea a las personas; así lo explicó la astróloga conocida como la Güera de las Estrellas durante su participación en “A las nueve en Uno”, donde aseguró que marzo y abril marcan el inicio de una etapa de transformación profunda, especialmente para algunos signos del zodiaco.

Durante la conversación, destacó que el ingreso de la primavera da protagonismo a Aries, signo que encabeza un ciclo de renovación. “Es Aries quien va a ser el protagonista en esta energía”, afirmó, al tiempo que señaló que este signo ha atravesado pruebas complicadas en años recientes, pero ahora comienza a posicionarse de manera positiva.

La astróloga detalló que actualmente varios planetas se encuentran en Aries, lo que genera una carga energética importante. Entre ellos mencionó a Marte, Saturno y Neptuno.

Explicó que Saturno, al que describió como “el padre castigador”, está marcando nuevas reglas tanto a nivel personal como global, mientras que Neptuno favorecerá una información más clara y transparente en distintos ámbitos.

Uno de los puntos clave de su análisis fue el movimiento de Urano, el planeta de los cambios, que sale de Tauro, un signo que se resiste a las transformaciones, para impulsar nuevas dinámicas. Este tránsito, aseguró, traerá modificaciones significativas en la vida de muchas personas, especialmente en temas económicos y laborales.

“Va a haber cambios maravillosos en el dinero”, señaló, aunque también advirtió sobre un panorama complejo en el ámbito laboral. Según comentó, podría presentarse un “despido global a nivel mundial”, como parte de este proceso de reestructuración que obliga a salir de la zona de confort.

A pesar de este escenario, la Güera de las Estrellas insistió en que estos movimientos tienen un propósito positivo: impulsar a las personas a reconstruirse y buscar una vida con mayor plenitud. “No hay mal que por bien no venga”, afirmó, invitando a ver estos cambios como oportunidades.

Los signos más favorecidos en esta temporada

En su intervención, también detalló cuáles serán los signos más beneficiados en este nuevo ciclo. Aries encabeza la lista, seguido de Tauro y Escorpión, quienes tendrán oportunidades para crecer, brillar y generar ingresos.

Otros signos tendrán procesos distintos, por ejemplo, Géminis enfrentará ciertos retos, mientras que Cáncer estará más emocional debido a la influencia de los eclipses recientes, incluyendo el llamado “eclipse de sangre” ocurrido en marzo. Leo, en cambio, destacará y brillará, mientras que Virgo se mantendrá en una etapa de análisis.

Libra tendrá que salir de su zona de confort, Escorpión deberá expresarse con mayor libertad, Sagitario vivirá una etapa de independencia, Capricornio dejará atrás las quejas, Acuario iniciará cambios en su vida y Piscis comenzará a experimentar una etapa más romántica tras un periodo complicado.

Recomendaciones para aprovechar la energía

Finalmente, la astróloga compartió algunas recomendaciones para aprovechar esta etapa. Invitó a las personas a respirar, meditar y dejar atrás emociones negativas como la angustia, el estrés o la depresión que pudieron intensificarse durante marzo.

También hizo énfasis en la importancia de la comunicación, ya que Mercurio retrógrado pudo generar confusiones o malentendidos. En este sentido, recomendó hablar con claridad, expresar sentimientos y construir la vida que realmente se desea.

Como parte de los rituales para atraer energía positiva, sugirió realizar baños con flores blancas y amarillas, además de añadir miel y albahaca, elementos que, según explicó, ayudan a atraer éxito y generar bienestar emocional.

Con este panorama, la llegada de la primavera no solo representa un cambio de estación, sino el inicio de un periodo de transformación que, aunque desafiante, promete abrir nuevas oportunidades para quienes estén dispuestos a adaptarse.

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