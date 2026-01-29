GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie comparte unos trucos sencillos para no marearse al viajar, y sea que se tenga que salir por trabajo, escuela o vacaciones.

Hay personas que, al viajar en coche, camión, o incluso avión, se marean fácilmente. Eso es muy común, sobre todo en trayectos largos o que tienen muchas curvas, destaca Maggie

¿Cómo evitar los mareos al viajar?

La guía básica de trucos sencillos para no marearse señala que lo primero es no salir al viaje con el estómago vacío, o muy lleno. Se debe comer algo ligero, unas galletas saladas, un pedazo de pan, un plátano.

Es muy importante evitar el alcohol y las comidas grasosas antes de salir de viaje y sobre todo hay que dormir bien, porque el cansancio empeora el mareo.

Una vez iniciado el trayecto, hay que tratar de sentarse adelante o en el asiento central trasero, ahí se siente menos el movimiento. Se puede mirar al frente, ver el horizonte. Igualmente se debe evitar voltear o checar el teléfono, o leer.

El coche debe estar bien ventilado y que entre el aire fresco. Otro punto que puede ayudar es mantener la cabeza apoyada. De esa manera se reduce el movimiento, y si se empieza a sentir mareos, hay que respirar lento y profundo.

Otro de los trucos sencillos para no marearse es el jengibre, ya que quita las náuseas. La menta en chicle o en infusión, sirve, así como pequeños sorbos de agua fría.

Finalmente, si el mareo empieza, hay que cerrar los ojos, concentrarse en la respiración, hacerla lenta y muchas veces, esto ayuda a que el mareo pase rápido, menciona Maggie Hey.

