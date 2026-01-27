Errores comunes que dañan tu coche sin que lo notes
Muchas fallas del coche no aparecen de un día para otro, se van formando poco a poco por errores cotidianos que cometemos sin darnos cuenta y que, con el tiempo, pueden salir muy caros.
Aquí te contamos cuáles son los errores más comunes que dañan tu vehículo y cómo evitarlos.
Errores más comunes al usar el auto
Manejar con poco combustible
La gasolina no solo sirve para que el coche avance: también ayuda a enfriar la bomba de combustible. Circular constantemente en reserva puede sobrecalentarla, provocar fallas y generar reparaciones costosas.
Ignorar ruidos o vibraciones
Si tu coche empieza a sonar diferente o vibra más de lo normal, es una señal de alerta. No atenderlo a tiempo suele agravar el problema y elevar el costo de la reparación.
Frenar bruscamente todo el tiempo
Además de ser peligroso, frenar de manera agresiva desgasta prematuramente frenos y llantas, y también incrementa el consumo de combustible.
No revisar los niveles básicos
Aceite, anticongelante y líquido de frenos deben revisarse al menos una vez al mes. Ignorar estos niveles puede causar daños graves al motor o al sistema de frenado.
Pasar topes o baches a alta velocidad
Este hábito afecta directamente la suspensión, amortiguadores y alineación, provocando un desgaste innecesario y costosas visitas al taller.
Dejar el coche sin uso por semanas
Cuando un vehículo permanece detenido mucho tiempo, la batería se descarga y las llantas pueden deformarse, reduciendo su vida útil.
Evitar estos errores alarga la vida de tu coche y te ahorra reparaciones inesperadas. Cuidar tu vehículo no requiere ser un experto, solo prestar atención a los detalles y adoptar buenos hábitos al volante.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento