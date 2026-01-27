Errores comunes que dañan tu coche sin que lo notes

| 13:20 | Aldo Flores - Maggie Hegyi | Uno TV

Muchas fallas del coche no aparecen de un día para otro, se van formando poco a poco por errores cotidianos que cometemos sin darnos cuenta y que, con el tiempo, pueden salir muy caros.

Aquí te contamos cuáles son los errores más comunes que dañan tu vehículo y cómo evitarlos.

Errores más comunes al usar el auto

Manejar con poco combustible

La gasolina no solo sirve para que el coche avance: también ayuda a enfriar la bomba de combustible. Circular constantemente en reserva puede sobrecalentarla, provocar fallas y generar reparaciones costosas.

Ignorar ruidos o vibraciones

Si tu coche empieza a sonar diferente o vibra más de lo normal, es una señal de alerta. No atenderlo a tiempo suele agravar el problema y elevar el costo de la reparación.

Frenar bruscamente todo el tiempo

Además de ser peligroso, frenar de manera agresiva desgasta prematuramente frenos y llantas, y también incrementa el consumo de combustible.

No revisar los niveles básicos

Aceite, anticongelante y líquido de frenos deben revisarse al menos una vez al mes. Ignorar estos niveles puede causar daños graves al motor o al sistema de frenado.

Pasar topes o baches a alta velocidad

Este hábito afecta directamente la suspensión, amortiguadores y alineación, provocando un desgaste innecesario y costosas visitas al taller.

Dejar el coche sin uso por semanas

Cuando un vehículo permanece detenido mucho tiempo, la batería se descarga y las llantas pueden deformarse, reduciendo su vida útil.

Evitar estos errores alarga la vida de tu coche y te ahorra reparaciones inesperadas. Cuidar tu vehículo no requiere ser un experto, solo prestar atención a los detalles y adoptar buenos hábitos al volante.

