Regalos en exceso pueden perjudicar a los niños

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro, experta en neurociencia aplicada y presentadora del espacio Neurotips aborda el tema sobre los regalos en exceso y la manera que eso puede perjudicar a los niños conforme van creciendo.

La experta le dice a los padres de familia que si sienten que sus pequeños les ponen caras feas, y no valoran los obsequios que reciben, en parte se debe a que desde pequeño se le llenó de regalos.

Regalos en exceso pueden hacer daño. Getty

Educar no es darles más, es darles la oportunidad de aprender a esperar, enseñarles a valorar, dejar espacio sin estímulo y no rescatarlos inmediatamente del aburrimiento, destaca Sofía.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento