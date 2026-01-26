Regalos en exceso pueden perjudicar a los niños

| 16:56 | Redacción | Sofía Díaz Pizarro

Sofía Díaz Pizarro, experta en neurociencia aplicada y presentadora del espacio Neurotips aborda el tema sobre los regalos en exceso y la manera que eso puede perjudicar a los niños conforme van creciendo.

La experta le dice a los padres de familia que si sienten que sus pequeños les ponen caras feas, y no valoran los obsequios que reciben, en parte se debe a que desde pequeño se le llenó de regalos.

Regalos en exceso pueden perjudicar a los niños
Regalos en exceso pueden hacer daño. Getty

Educar no es darles más, es darles la oportunidad de aprender a esperar, enseñarles a valorar, dejar espacio sin estímulo y no rescatarlos inmediatamente del aburrimiento, destaca Sofía.

