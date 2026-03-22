Papa expresa “consternación” por la guerra en Medio Oriente y llama al diálogo

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Papa León se pronuncia consternado ante el conflicto en Medio Oriente. Foto: AFP

El papa León XIV afirmó este domingo que sigue con “consternación” la situación de guerra en Medio Oriente y en otras regiones afectadas por la violencia, al tiempo que reiteró su llamado al diálogo como vía para resolver los conflictos.

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice señaló que los enfrentamientos armados continúan generando afectaciones a la población civil en distintas partes del mundo.

Llamado del Papa a frenar la violencia

El papa indicó que no es posible ignorar el sufrimiento de las personas afectadas por los conflictos armados, a quienes calificó como víctimas inocentes.

“Yo continúo siguiendo con consternación la situación en Oriente Medio así como en otras regiones del mundo arrasadas por la guerra y la violencia”, expresó.

Añadió que las consecuencias de estos conflictos impactan a toda la humanidad, al señalar que el dolor y las pérdidas humanas representan una preocupación global.

Insiste en el diálogo como vía de solución

El pontífice hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional para buscar soluciones mediante el entendimiento entre las partes involucradas.

“Renuevo con fuerza mi llamado a perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran por fin caminos de paz basados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de cada persona humana”, afirmó.

El mensaje se suma a otros pronunciamientos recientes en los que ha insistido en la necesidad de frenar la violencia en distintas regiones.

La situación en medio de tensiones en la región

El posicionamiento del papa ocurre en medio de un contexto de enfrentamientos en Oriente Medio, tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que ha incrementado las tensiones en la región.

El pontífice ha mantenido una postura prudente desde el inicio de estos hechos y ha evitado referirse directamente a los actores involucrados, centrando sus mensajes en llamados generales a la paz.

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