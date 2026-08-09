Choque de miniván contra tráiler deja 13 muertos en Cusco, Perú

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Accidente en Perú. Foto ilustrativa: AFP

Una miniván de pasajeros chocó contra la parte trasera de un tráiler detenido durante la madrugada de este domingo en la región de Cusco, Perú. El accidente dejó al menos 13 personas muertas y cuatro heridas, informaron autoridades policiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el distrito de Pallpata, provincia de Espinar, sobre la carretera que conecta Cusco con Arequipa. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Arequipa para recibir atención médica.

Accidente en Cusco deja 13 personas muertas

De acuerdo con las primeras investigaciones, la miniván impactó contra la parte trasera del tráiler, que permanecía detenido en la carretera después de sufrir aparentemente una falla mecánica.

La camioneta había salido de Challhuahuacho, en Apurímac, y tenía como destino la ciudad de Arequipa, informó Carlos Guizado, jefe de Seguridad Interna de la Región Policial Cusco.

Entre las víctimas se encuentra el conductor de la miniván, a quien medios locales identificaron como Raúl Huamaní Enriquez, de 36 años. También murieron siete mujeres, tres hombres y dos menores de edad. Por su parte, uno de los menores falleció luego de que los servicios de emergencia lo trasladaron a un centro médico de la zona.

Conductor del tráiler fue detenido

El conductor del tráiler fue detenido por la Policía mientras se investigan las causas del accidente. El chofer declaró a los agentes que había colocado conos de señalización y utilizaba una linterna para advertir a los conductores sobre la presencia del vehículo pesado detenido.

Sin embargo, por el momento, las autoridades peruanas todavía investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió el impacto.

Fiscalía investiga accidente en carretera de Cusco

Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó que el personal de auxilio trasladó los cuerpos a la morgue de Espinar, donde las autoridades judiciales los custodian.

El fiscal encargado del caso ordenó el internamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones para determinar responsabilidades.

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