Accidente de autobús polaco en Hungría deja al menos 12 muertos y 47 heridos

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Accidente de autobús en Hungría. Foto: AFP

Un accidente de autobús en Hungría dejó al menos 12 personas muertas y 47 heridas durante la madrugada de este domingo, cuando un vehículo con matrícula de Polonia se salió de la autopista M3, cerca de Mezokeresztes.

El autobús transportaba a 59 personas, incluidos dos conductores, y tenía como destino Vásárosnamény, en el este de Hungría. El vehículo cayó a una zanja y terminó volcado sobre uno de sus costados.

Accidente en Hungría deja muertos y decenas de heridos

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, confirmó el número de víctimas y detalló que al menos 10 personas resultaron gravemente heridas. El resto de los lesionados presenta heridas leves, de acuerdo con los servicios de emergencia.

El accidente de autobús ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, hora local, cerca de Mezokeresztes, una localidad situada a unos 140 kilómetros al este de Budapest.

Asimismo, la policía de Hungría informó que detuvo al conductor que estaba al frente del autobús en el momento del siniestro. Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, probablemente se quedó dormido, aunque la investigación continúa.

Turistas polacos viajaban en el autobús

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, confirmó que entre los pasajeros había turistas polacos y señaló que el servicio consular mantiene contacto con las autoridades húngaras para atender la emergencia.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció la labor de los equipos húngaros que participaron en el rescate.

Las autoridades de ambos países mantienen la coordinación para identificar a las víctimas, atender a los heridos y esclarecer las causas del accidente de autobús en Hungría.

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