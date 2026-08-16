Lluvias torrenciales e inundaciones récord en Japón dejan al menos 9 muertos

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Foto: Reuters

Los intensos aguaceros que azotaron el este de Japón dejaron nueve muertos, tras un diluvio “sin precedentes” que inundó más de mil casas y paralizó carreteras y servicios ferroviarios, informó la televisión pública el domingo.

Los aguaceros torrenciales iniciados la noche del jueves provocaron alertas de deslizamientos y apagones, y el servicio meteorológico emitió el nivel más alto de alerta de lluvia por primera vez para la región de Chiba.

Japan (Chiba prefecture) after record heavy rains. Metros, malls, roads got flooded.



Such monsoon type of 300mm+/day rains cause flooding even in the most advanced nations. But what can Indians learn? If we don't litter the streets we can at least enjoy clear looking floods in… pic.twitter.com/LKMUtlfnii — Aravind (@aravind) August 14, 2026

Una estación meteorológica de la prefectura registró 30 centímetros de lluvia en 24 horas, lo que lo convierte en el mes de agosto más lluvioso en seis décadas.

Desde entonces han muerto nueve personas, informó la mañana del domingo la televisión NHK, citando su propio balance.

Más de 70 casas en la región de Chiba sufrieron daños parciales debido a la lluvia, según el balance más reciente de la prefectura local. Agregó que más de mil casas reportaron inundaciones y mil 200 vehículos fueron abandonados en las carreteras inundadas.

Major flooding due to heavy rain in Chiba City, Japan 🇯🇵 (13.08.2026)pic.twitter.com/UcOnuRJ5y8 — Disaster News (@Top_Disaster) August 13, 2026

A la par, autoridades locales citadas por la japonesa NHK, destacaron que entre los fallecidos figuran personas que se encontraban en el interior de vehículos cuando se produjeron las inundaciones. La dimensión del fenómeno también quedó patente en la ciudad de Sakura, donde un pasajero de un taxi murió durante las inundaciones.

El profesor Ushiyama Motoyuki, especialista en desastres relacionados con las precipitaciones del Centro de Investigación y Educación Integrada sobre Riesgos Naturales de la Universidad de Shizuoka, considera que la combinación del desbordamiento de un río próximo y el agua procedente de las áreas circundantes pudo generar una acumulación repentina de agua sobre un tramo de carretera con una pendiente muy ligera, suficiente para desplazar varios vehículos.

FLOODING IN JAPAN



WATCH: Aerial footage shot on Friday, August 14, showed the scale of flooding in Chiba, Japan after more than 360 millimetres of rain fell in 24 hours in parts of the prefecture, which adjoins the capital Tokyo, inundating roads and railways during one of… pic.twitter.com/MDvBGJdgZU — GMA News (@gmanews) August 14, 2026

El tramo examinado se extiende unos 120 metros y presenta un desnivel de aproximadamente dos metros entre sus extremos oeste y este. A simple vista, la inclinación resulta difícil de apreciar.

En declaraciones al mismo medio, el experto advirtió que este tipo de pendientes pueden pasar desapercibidas, especialmente en situaciones de lluvia intensa. En su opinión, la velocidad con la que aumentó el nivel del agua pudo impedir que las personas situadas en las zonas más bajas reaccionaran a tiempo.

348 mm de pluie en 12 heures : Chiba frappée par des pluies torrentielle qui ont fait 4 morts.



À Chiba, 348 mm de pluie sont tombés en seulement 12 heures, c'est 3 fois la quantité de pluie habituellement enregistrée pendant tout le mois d'août, mais concentrée en seulement une… pic.twitter.com/jSiruAC0bF — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) August 14, 2026

Ushiyama señaló además que existen terrenos con características similares en otras prefecturas japonesas, e instó a la población a conocer la orografía de las zonas en las que vive. Según explicó, diferencias de altura que parecen insignificantes pueden favorecer la aparición de inundaciones y otros fenómenos capaces de provocar graves daños.

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