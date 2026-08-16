Lluvias torrenciales e inundaciones récord en Japón dejan al menos 9 muertos
Los intensos aguaceros que azotaron el este de Japón dejaron nueve muertos, tras un diluvio “sin precedentes” que inundó más de mil casas y paralizó carreteras y servicios ferroviarios, informó la televisión pública el domingo.
Los aguaceros torrenciales iniciados la noche del jueves provocaron alertas de deslizamientos y apagones, y el servicio meteorológico emitió el nivel más alto de alerta de lluvia por primera vez para la región de Chiba.
Una estación meteorológica de la prefectura registró 30 centímetros de lluvia en 24 horas, lo que lo convierte en el mes de agosto más lluvioso en seis décadas.
Desde entonces han muerto nueve personas, informó la mañana del domingo la televisión NHK, citando su propio balance.
Más de 70 casas en la región de Chiba sufrieron daños parciales debido a la lluvia, según el balance más reciente de la prefectura local. Agregó que más de mil casas reportaron inundaciones y mil 200 vehículos fueron abandonados en las carreteras inundadas.
A la par, autoridades locales citadas por la japonesa NHK, destacaron que entre los fallecidos figuran personas que se encontraban en el interior de vehículos cuando se produjeron las inundaciones. La dimensión del fenómeno también quedó patente en la ciudad de Sakura, donde un pasajero de un taxi murió durante las inundaciones.
El profesor Ushiyama Motoyuki, especialista en desastres relacionados con las precipitaciones del Centro de Investigación y Educación Integrada sobre Riesgos Naturales de la Universidad de Shizuoka, considera que la combinación del desbordamiento de un río próximo y el agua procedente de las áreas circundantes pudo generar una acumulación repentina de agua sobre un tramo de carretera con una pendiente muy ligera, suficiente para desplazar varios vehículos.
El tramo examinado se extiende unos 120 metros y presenta un desnivel de aproximadamente dos metros entre sus extremos oeste y este. A simple vista, la inclinación resulta difícil de apreciar.
En declaraciones al mismo medio, el experto advirtió que este tipo de pendientes pueden pasar desapercibidas, especialmente en situaciones de lluvia intensa. En su opinión, la velocidad con la que aumentó el nivel del agua pudo impedir que las personas situadas en las zonas más bajas reaccionaran a tiempo.
Ushiyama señaló además que existen terrenos con características similares en otras prefecturas japonesas, e instó a la población a conocer la orografía de las zonas en las que vive. Según explicó, diferencias de altura que parecen insignificantes pueden favorecer la aparición de inundaciones y otros fenómenos capaces de provocar graves daños.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.