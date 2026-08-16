Video: en Colombia, rescatan a niña que pasó 100 horas bajo los escombros

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Rescatan a menor de 3 años tras 100 horas bajo escombros. Foto: AFP

Las labores de búsqueda y rescate continúan en diversas zonas de Colombia a seis días del terremoto de 7.4. Este sábado, en Cali, los cuerpos de emergencia rescataron de los escombros a una niña de tres años, quien pasó más de 100 horas atrapada.

Tras el heroico rescate de la menor de 3 años, un video del momento comenzó a viralizarse a través de las redes sociales, mismo que le está dando la vuelta al mundo.

#ATENCIÓN 🚨 MILAGRO 🚨 Niña de 3 años fue rescatada con vida tras permanecer más de 100 horas bajo los escombros de vivienda colapsada en b/Tequendama (Cali), siendo trasladada de inmediato al Hospital Universitario del Valle mientras continúan las labores de búsqueda en el país pic.twitter.com/HvBzwsNbEW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 15, 2026

Niña fue trasladada a un hospital cercano

En el video se percibe cómo un rescatista carga a la menor entre aplausos, mientras se le suministró oxígeno de inmediato. A su vez, otro grupo de elementos le abre paso para subirla a una ambulancia.

Posteriormente, entre gritos de “la niña”, los socorristas la trasladaron al Hospital Universitario del Valle para continuar con la valoración médica, luego de que pasara más de 100 horas bajo los escombros de una vivienda.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la menor, así como sus parentescos. Por lo pronto, se encuentra bajo observación médica.

De este modo, las labores de rescate continúan en Colombia, donde se contabilizan casi 300 muertos luego del terremoto que sacudió al país hace seis días.

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