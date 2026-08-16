Muere Daniela Largo, mujer rescatada tras sismo en Colombia; pasó 36 horas bajo escombros

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Muere Daniela Largo, joven rescatada tras sismo en Colombia. Foto: AFP

Daniela Largo Sánchez, la mujer de 32 años que fue rescatada con vida tras permanecer alrededor de 36 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira, Colombia, murió este sábado debido a complicaciones derivadas de las lesiones que sufrió durante el terremoto de magnitud 7.4.

Los equipos de emergencia localizaron con vida a la joven y su rescate, que efectuaron el martes 11 de agosto, se convirtió en uno de los momentos de mayor esperanza durante las labores de auxilio. Tras liberarla, los socorristas la trasladaron al Hospital Universitario San Jorge, donde permaneció en cuidados intensivos.

Daniela Largo muere tras complicaciones por el terremoto

De acuerdo con familiares, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio después de ser rescatada y su estado de salud se mantuvo crítico.

Su padre, Julio César Largo, explicó a medios colombianos que las lesiones provocadas por el aplastamiento afectaron distintos órganos. La mujer también sufrió graves daños en el brazo que quedó atrapado entre los escombros y posteriormente tuvo que ser amputado.

El deterioro de su salud ocurrió después de que permaneciera más de un día y medio atrapada bajo la estructura colapsada.

Rescate de Daniela fue símbolo de esperanza en Colombia

Daniela quedó atrapada en un edificio del centro de Pereira, una de las ciudades afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto.

Los rescatistas trabajaron durante varias horas para llegar hasta ella. Utilizaron cámaras para localizarla y abrieron túneles entre las estructuras de concreto para poder liberarla.

Al momento del rescate, Daniela se encontraba consciente y pudo colaborar con los equipos de emergencia. La operación movilizó a decenas de especialistas y voluntarios, quienes finalmente lograron sacarla entre aplausos y gritos de celebración.

Daniela Largo deja un hijo de 12 años

La historia de Daniela había generado esperanza entre las familias que todavía esperaban encontrar sobrevivientes bajo los escombros del terremoto en Colombia.

Su padre había relatado que la mujer desapareció el día en que su hijo cumplía 12 años y que la familia recorrió hospitales y zonas afectadas hasta conocer que permanecía atrapada en Pereira.

Tras su rescate, Daniela permaneció internada en estado crítico hasta que finalmente murió. Su caso se suma a las víctimas del terremoto que golpeó Colombia y que mantiene a los equipos de emergencia trabajando en las zonas más afectadas.

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