Tren choca con muro en Cataluña; reportan al menos 15 heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty | Ilustravita

Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona, dejando varias personas heridas, informó Protección Civil de la región de Cataluña.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje”, indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran “atendiendo a las personas heridas” por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Los Servicios de Emergencias catalanes informaron que sus equipos “están atendiendo al menos a 15 personas afectadas”, de las cuales, 3 se encuentran en estado grave.

Hasta la zona se desplazaron 20 ambulancias, añadieron en su cuenta de X.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido y del estado de los heridos.

Este nuevo incidente ocurre mientras España todavía se encuentra bajo la conmoción por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, en el sur del país, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron, dejando al menos 42 fallecidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



