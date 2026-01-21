Imágenes muestran fuertes marejadas en Italia por efectos del ciclón Harry

GENERANDO AUDIO...

Ciclón Harry provoca fuertes marejadas y emergencia. Fotos: Reuters

El ciclón Harry continúa afectando el sur de Italia, donde marejadas, vientos huracanados y lluvias intensas obligaron a evacuaciones y al cierre de servicios públicos, especialmente en Sicilia y Cerdeña. La Protección Civil italiana emitió alerta roja en varias zonas por riesgo hidrogeológico e hidráulico.

Entre el 19 y 20 de enero, ráfagas sostenidas durante 36 a 48 horas sobre amplias áreas del mar Mediterráneo generaron un fuerte oleaje que quedó documentado en videos difundidos por medios locales e internacionales.

Alertas, cierres y evacuaciones en Sicilia y Cerdeña

Autoridades regionales ordenaron el cierre de escuelas, parques, cementerios y mercados municipales en distintas localidades. En Cagliari, la suspensión de actividades educativas y públicas se extendió por 24 horas ante el avance del temporal.

En Sicilia, las precipitaciones y el oleaje causaron inundaciones costeras y afectaciones a la movilidad. En Scaletta Zanclea, videos grabados alrededor de las 21:30 horas (local) muestran cómo el mar sube por escaleras y calles, obligando a personas a ponerse a salvo.

Daños materiales y riesgos persistentes

Aunque no se reportan víctimas hasta el momento, las imágenes evidencian la peligrosidad del fenómeno. En Cerdeña se reportan carreteras dañadas o destruidas por la fuerza del mar, mientras que en Calabria autoridades confirmaron la destrucción de un puente.

Medios italianos señalan que el este de Sicilia y otros tramos costeros continúan bajo impacto de marejada ciclónica, con monitoreo permanente por posibles deslizamientos y nuevas inundaciones.

Un ciclón mediterráneo fuera de temporada

Especialistas y prensa europea describen a Harry como un vórtice mediterráneo. Si bien estas perturbaciones afromediterráneas son más habituales en primavera y otoño, su aparición en enero ha sido destacada en el contexto de la crisis climática, por su energía y persistencia.

¿Qué es una marejada?

Una marejada es el aumento anormal del nivel del mar y del oleaje provocado por vientos intensos y baja presión asociados a tormentas o ciclones. Puede inundar zonas costeras, dañar infraestructura y poner en riesgo a la población, incluso sin lluvias extremas, cuando el viento empuja grandes volúmenes de agua hacia la costa.

