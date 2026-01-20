Primera venta de petróleo a EE. UU. deja 300 mdd para Venezuela

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. controla la venta de crudo venezolano. Foto AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares derivados de la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, en lo que representa la primera operación de crudo tras el cambio de control sobre la comercialización del hidrocarburo.

Los recursos forman parte de una entrega pactada por 500 millones de dólares, que Washington acordó depositar en un fondo en Catar, luego de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro el 3 de enero y asumiera el control de las ventas de crudo venezolano.

Ingresos buscan estabilizar el mercado cambiario

Rodríguez explicó que los 300 millones de dólares serán utilizados para estabilizar el mercado cambiario y proteger el poder adquisitivo frente a la inflación, en una economía marcada por la escasez de divisas.

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares. Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de la inflación”, afirmó ante medios oficiales venezolanos.

De acuerdo con la funcionaria, los recursos serán canalizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela, y asignados a empresas de sectores esenciales, con el objetivo de compensar un mercado que llevaba meses sin suficiente disponibilidad de dólares.

Contexto de inestabilidad y control del crudo

La economía venezolana enfrenta una fuerte inestabilidad cambiaria, que ha llevado al dólar paralelo a cotizarse hasta 100% por encima del tipo de cambio oficial, en un entorno altamente dolarizado.

Rodríguez señaló que esta inyección de divisas busca contener los vaivenes del mercado cambiario y reducir la presión sobre el tipo de cambio.

Operación petrolera bajo vigilancia de EE. UU.

El anuncio se dio días después de que fuerzas militares de Estados Unidos informaran la captura del buque cisterna Motonave Sagitta en el Caribe, sin incidentes, por operar pese a las medidas del presidente Donald Trump contra embarcaciones vinculadas al petróleo venezolano.

Autoridades estadounidenses indicaron que estas acciones buscan garantizar que el petróleo que salga de Venezuela se comercialice de forma legal y coordinada, conforme a las disposiciones vigentes.

La primera venta de petróleo a EE. UU. marca así el inicio de un nuevo esquema de comercialización del crudo venezolano, con impacto directo en las finanzas públicas y en el mercado cambiario del país.

