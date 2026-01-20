Sube cifra: ya van 42 muertos por el accidente ferroviario en España

GENERANDO AUDIO...

Sube a 42 la cifra de muertos por accidente de tren. Foto: AFP.

El accidente ferroviario en España dejó, hasta el momento, 42 personas fallecidas, confirmaron las autoridades regionales de Andalucía. El choque entre dos trenes de alta velocidad se registró en el sur del país y mantiene activas las labores de rescate, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

“Durante la tarde se ha localizado una nueva víctima en uno de los vagones Alvia, por lo que la cifra de fallecidos se eleva ya a 42”. Gobierno regional de Andalucía

El accidente ocurrió cuando dos trenes que circulaban por vías paralelas colisionaron, con cerca de 500 pasajeros a bordo.

Víctimas y heridos tras el choque de trenes en España

De acuerdo con el reporte oficial, 37 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas cuatro menores de edad, en distintos hospitales de Andalucía. Las autoridades señalaron que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona cero para descartar que haya más víctimas atrapadas.

Coincidiendo con el primer día de los tres de luto nacional, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudieron este martes a Adamuz. Vestidos de negro, recorrieron el lugar del accidente y posteriormente visitaron un hospital en Córdoba para reunirse con heridos y familiares.

El rey afirmó que su visita buscó transmitir “el cariño de todo el país”, al considerar el choque como “un golpe muy fuerte” para España.

Así ocurrió el accidente ferroviario en Adamuz

El domingo por la tarde, un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, sufrió un descarrilamiento parcial. Dos de sus vagones cayeron desde un terraplén de 4 metros y quedaron sobre la vía contigua.

En ese momento circulaba un tren de Renfe, que viajaba de Madrid a Huelva, el cual impactó contra los vagones invadidos.

Investigación en curso y posibles causas

Las autoridades descartaron inicialmente exceso de velocidad y error humano, por lo que el foco de la investigación se centra ahora en la infraestructura ferroviaria. Una imagen difundida por la Guardia Civil muestra un raíl con un tramo faltante, lo que generó especulación.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aclaró que aún no se sabe si esa rotura fue causa o consecuencia del accidente. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó cualquier hipótesis de sabotaje.

Mientras avanzan las pesquisas, Adif impuso una limitación temporal de velocidad en algunos tramos de alta velocidad por reportes de irregularidades en las vías.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.