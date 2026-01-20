Gorras anti-Trump se vuelven símbolo de defensa de Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

En un inicio, sólo se crearon 100 gorras. Foto: Reuters.

Las gorras rojas de béisbol que parodian el “Make America Great Again” (MAGA) del presidente estadounidense Donald Trump se han agotado en Dinamarca. Actualmente, son un símbolo de la defensa de Groenlandia.

A mediados del 2025, una tienda de ropa de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, hizo una versión irónica de las gorras de Donald Trump, como forma de apoyar a la isla Ártica ante los comentarios del mandatario de Estados Unidos sobre adquirirla.

En las gorras, se modificó el eslogan “Make America Great Again”, dejándolo como “Make America Go Away”. La leyenda aparece a un costado de la prenda.

El eslogan principal es “Nu det NUUK”, el cual, fue ideado por el propietario de la tienda, Jesper Rabe Tonnensen, quien declaró a Reuters que “Nu det NUUK” es un juego de palabras danés que suena como “Nu det Nok”, que significa “Ahora es suficiente”, aunque sustituye el “nok” por “Nuuk”, la capital de Groenlandia.

“Pensé: ‘¿Cómo puedes comunicarte de forma fácil y al mismo tiempo ponerte firme?”, dijo a Reuters.

Se agotan las gorras contra Donald Trump en Dinamarca

Por su parte, otro copropietario de la tienda dijo que sólo hicieron 100 gorras, mismas que no se vendieron durante meses. Sin embargo, los recientes amagos de Donald Trump despertaron la popularidad de las gorras, las cuales, se agotaron en un sólo día en la tienda de Dinamarca. Actualmente, no hay ninguna en venta.

“Ahora está agotada. Estas eran algunas que hicimos nosotros mismos como reserva, pero ésta es la original. Está totalmente agotada. Se vendió en un solo día”,dijo Jesper Tonnensen.

El copropietario de la tienda hizo otras 300 gorras, mismas que distribuyó en bicicleta en la protesta en Copenhague, el pasado 17 de enero. Se trata de una versión distinta a la original, ya que tiene el “Make America Go Away” en la parte frontal.

“La gente tiene ganas de salir ahí fuera con un mensaje. Estamos hartos, tristes y cansados”, dijo

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: