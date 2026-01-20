Casas hechas cenizas y autos calcinados: imágenes muestran devastación por incendios en Chile

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Los incendios forestales en Chile dejaron un panorama de devastación total, con casas reducidas a cenizas, autos calcinados y poblados enteros arrasados en el sur del país, mientras los bomberos continúan combatiendo las llamas que ya cobraron al menos 20 vidas.

Las emergencias se concentran principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde el fuego ha consumido cerca de 35 mil hectáreas y ha provocado la destrucción o daños en alrededor de mil viviendas.

Incendios siguen activos y se expanden a otra región

El presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que algunos focos ya fueron controlados, aunque otros continúan activos y en combate intenso.

“Hemos logrado controlar o acotar parte de los incendios; hay algunos que siguen muy activos”, señaló el mandatario durante un balance desde la región de Ñuble.

Boric advirtió que se detectaron nuevos focos en la región de La Araucanía, lo que obligó a dividir fuerzas y reforzar los operativos de emergencia.

Lirquén y Penco, entre las zonas más afectadas

Las llamas arrasaron casi por completo localidades como Lirquén y Penco, donde la mayoría de las víctimas mortales murieron al ser alcanzadas por el fuego durante el rápido avance registrado la madrugada del domingo.

Militares resguardan zonas completamente destruidas, donde el paisaje es desolador: calles cubiertas de autos derretidos, restos de viviendas, láminas de zinc y cerros ennegrecidos por el fuego.

“Fue horrible. Vi que las llamas venían hacia mi sector, agarré a mi hijo y huimos”, relató Yagora Vásquez, habitante de Lirquén.

“Una ola de fuego” arrasó con todo

Vecinos compararon la tragedia con el terremoto y tsunami de 2010, aunque coincidieron en que los incendios fueron mucho más devastadores.

“Esto es peor. Fue como una ola de fuego, no de agua”, lamentó Marelí Torres, quien perdió su vivienda ubicada en un cerro.

Otros habitantes describieron la experiencia como un infierno o incluso como una bomba atómica, debido a la rapidez con la que el fuego consumió barrios enteros en cuestión de horas.

Víctimas, heridos y labores de emergencia

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó un nuevo fallecido en Biobío, con lo que el saldo subió a 20 personas muertas.

Más de 3 mil 500 bomberos combaten 14 incendios activos, mientras equipos de emergencia trabajan en la atención de heridos, limpieza de escombros y habilitación de albergues improvisados.

Altas temperaturas y megasequía agravan el escenario

Autoridades y especialistas señalaron que el avance del fuego se vio favorecido por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de megasequía que afectan desde hace más de una década al centro y sur de Chile.

En algunas zonas del sur se han registrado temperaturas sin precedentes de hasta 41 grados Celsius, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

El presidente Boric se reunió en el Palacio de La Moneda con el mandatario electo José Antonio Kast, con quien abordó las labores de control del fuego y los retos de la reconstrucción que enfrentará el próximo gobierno.

Mientras tanto, los habitantes de las zonas afectadas regresan a los restos de sus hogares para intentar rescatar lo poco que quedó en pie, conscientes de que muchas comunidades no volverán a ser las mismas tras la tragedia.

