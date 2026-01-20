Aumenta el turismo internacional en 2025; alcanza récord histórico.

GENERANDO AUDIO...

El turismo internacional incrementó en un 4% durante el 2025, alcanzando el nivel más alto de la historia. Se prevé que el aumento se mantenga en 2026, pese a las tensiones entre distintos países.

La ONU Turismo indicó que hubo mil 520 millones de viajes internacionales, lo que se traduce en un aumento del 4% en 2025, según la AFP.

Por esto, se generaron 1.9 billones de dólares, lo que refleja una progresión del 5%. De acuerdo con la ONU, existió un mayor dinamismo turístico en África y Asia, toda vez que en Brasil incrementaron las llegadas internacionales en un 37%.

“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais.

La secretaria general espera que “esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo.”

¿En qué países aumentó el turismo internacional en 2025?

De acuerdo con la información citada por AFP, Europa sigue siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas.

España registró un aumento del 7% en 2025. Con eso, permaneció como el segundo destino mundial, después de Francia, según la agencia informativa.

También aumentó el turismo en Sudamérica. Las llegadas internacionales subieron un 7%, con 39.2 millones.

De igual forma, Centroamérica registró un aumento en viajes del 5%, con 13.5 millones de arribos. Esto se debe a que las personas visitaron destinos como Guyana, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En cambio, algunas regiones del Caribe tuvieron un estancamiento por el huracán Melissa. Sin embargo, eso no impidió que México tuviera un crecimiento del 6% en viajes.

Prevén aumento para el 2026

El Índice de Confianza de ONU Turismo estima que el turismo internacional crecerá entre un 3% y 4% durante el 2026. Principalmente, esto se deberá a la demanda de mercados emergentes, a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, Italia, así como al Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la confianza en viajar podría verse afectada por los “riesgos geopolíticos y los conflictos actuales, las tensiones comerciales y los fenómenos climáticos.”

De acuerdo con Rafael Pampillón, profesor de Economía en la IE Business School de Madrid, la movilidad internacional es vulnerable en crisis sanitarias, geopolíticas o climáticas.

En entrevista con AFP, el especialista puso como ejemplo a España, donde el cambio climático “obligará a adaptar los calendarios turísticos, las infraestructuras y la propia oferta, tanto en los destinos de sol y playa como en las ciudades.”

De igual forma, destacó que el aumento del turismo suele generar una tensión con las y los vecinos. Esto, debido al incremento de los precios en vivienda.

