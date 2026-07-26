Choque múltiple en Tacna, Perú, deja 5 muertos y 15 heridos

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Accidente en Perú deja muertos y heridos. Foto ilustrativa: Getty

Un accidente en Perú dejó al menos cinco personas muertas y 15 heridas este sábado en la región de Tacna, al sur del país. En el choque estuvieron involucrados dos autobuses de pasajeros y un camión, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la carretera.

Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 12 años. Por su parte, los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades peruanas ya investigan las causas del accidente, ocurrido en un tramo donde la visibilidad era muy baja debido a una densa niebla.

Accidente en Perú deja cinco muertos y 15 heridos en Tacna

El accidente múltiple ocurrió alrededor de las 5:30 horas (hora local) en el kilómetro 1,292 de la carretera Panamericana Sur, cerca del complejo monumental del Alto de la Alianza, en la región de Tacna.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía Nacional de Perú, uno de los autobuses interprovinciales intentó rebasar a un camión, pero invadió el carril contrario en un tramo afectado por una densa niebla, que reducía de forma importante la visibilidad. Esto provocó un choque frontal contra otro autobús de pasajeros que circulaba en sentido opuesto.

Como resultado del impacto, cinco personas murieron, entre ellas un niño de 12 años, y otras 15 resultaron lesionadas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Tacna, donde permanecen bajo atención médica mientras reciben tratamiento por las lesiones sufridas durante el accidente.

Por ahora, la Policía Nacional de Perú mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades. Mientras tanto, el tráfico en la carretera Panamericana Sur permanece restringido para facilitar las labores de rescate, el retiro de las unidades involucradas y el trabajo de los peritos que analizan la escena.

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