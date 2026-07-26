China evacua a 340 mil personas ante el impacto del tifón Noul

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Tifón Noul toca tierra en China y evacúan a miles de personas. Foto: AFP

El tifón Noul tocó tierra la madrugada de este domingo en la provincia de Cantón, al sur de China, con vientos de hasta 162 km/h, convirtiéndose en el ciclón más intenso que ha impactado al país en lo que va de 2026. Ante el riesgo, las autoridades evacuaron a más de 340 mil personas y suspendieron vuelos, trenes y actividades laborales.

El fenómeno también provocó afectaciones en Hong Kong, donde se cancelaron al menos 350 vuelos, se reportaron árboles caídos y nueve personas resultaron lesionadas. Antes de llegar a China, Noul dejó un saldo de tres muertos y un desaparecido en el norte de Filipinas.

🇨🇳 China evacúa a más de 300.000 personas por el tifón Noul



🚶🏻 Alrededor de 340.000 ciudadanos fueron retirados de sus hogares en el sur de China, ello tras declararse la alerta roja ante la irrupción del fenómeno natural. Las actividades laborales y los servicios ferroviarios y… pic.twitter.com/mLH8lAbqHe — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 26, 2026

Tifón Noul deja fuertes lluvias y vientos en el sur de China

De acuerdon con medios locales, el centro del tifón Noul tocó tierra a las 03:50 horas (tiempo local) cerca de la localidad de Pinghai, en la provincia de Cantón, ubicada a unos 80 kilómetros de Hong Kong.

Las autoridades activaron medidas preventivas que incluyeron:

Evacuación de más de 340 mil personas.

Suspensión de actividades laborales.

Cancelación de servicios ferroviarios.

Suspensión de vuelos en varias zonas del sur del país.

Imágenes difundidas mostraron carreteras cubiertas de escombros y estructuras dañadas por las fuertes ráfagas de viento.

Violent winds and heavy rainfall following Typhoon Hongxia struck Foshan, Guangdong Province, China, yesterday. pic.twitter.com/Xl3GXtBR6t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Hong Kong reporta vuelos cancelados y personas heridas

El paso del tifón Noul también afectó a Hong Kong, donde el aeropuerto informó la cancelación de al menos 350 vuelos de llegada y salida.

El Observatorio de Hong Kong emitió la segunda alerta más alta por tormenta y advirtió que, aunque el ciclón comenzó a debilitarse tras internarse en el territorio continental, los fuertes vientos seguirían afectando a la región.

Además, el gobierno local informó que recibió más de 100 reportes de árboles caídos y confirmó nueve personas lesionadas A su vez, un andamio colapsó ante los fuertes vientos.

Construction scaffolding collapsed in Hong Kong's Cheung Sha Wan district on July 25.



According to police, no injuries were repo pic.twitter.com/9LruMncol5 — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) July 26, 2026

Noul dejó víctimas en Filipinas antes de llegar a China

Antes de intensificarse sobre el mar de China Meridional, el tifón Noul atravesó el norte de Filipinas, donde dejó tres personas fallecidas y una desaparecida, de acuerdo con la agencia nacional de gestión de desastres.

Los pronósticos indican que las lluvias asociadas al sistema podrían extenderse hasta el martes y alcanzar otras provincias chinas, entre ellas Henan y Shandong, conforme el fenómeno continúe debilitándose.

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