Nuevo incendio en España obliga a evacuar a más de 15 mil personas en Castellón

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Nuevo incendio en España afecta Castellón. Foto: AFP

Los incendios forestales en España siguen sin dar tregua y mantienen bajo presión a los equipos de emergencia. Mientras las llamas continúan activas en los alrededores de Madrid, este sábado un nuevo frente de fuego se extendió hasta Castellón, en el este del país, donde miles de habitantes tuvieron que abandonar sus hogares por seguridad.

La emergencia ocurre en medio de una intensa temporada de calor y sequía que afecta a buena parte de Europa. Las autoridades españolas mantienen operativos para contener varios incendios simultáneos, mientras el Gobierno continúa supervisando las labores de respuesta en las zonas más afectadas.

🔥Incendio Castellón🔥



El incendio declarado ayer en La Vall d'Uixò, al sureste de la provincia de Castellón, ha obligado a desalojar a más de 16 municipios de la Plana Baixa.



Seguimos llevando a cabo las evacuaciones, muy pendientes del avance del fuego también en esta… pic.twitter.com/Q1x5lYi079 — Guardia Civil (@guardiacivil) July 26, 2026

Incendio en Castellón obliga a evacuar a 15 mil personas

Al menos 15 mil personas fueron evacuadas por un incendio forestal en Castellón, informó el presidente de la región valenciana, Juanfran Pérez Llorca, la noche del sábado tras reunirse con el comité de emergencia.

“En estos momentos el fuego está fuera de capacidad de extinción“, advirtió el funcionario. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas hectáreas han sido consumidas por las llamas.

Los incendios también continúan activos en las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. De acuerdo con las autoridades, el fuego ha devastado unas 25 mil hectáreas y ha obligado a más de 60 mil personas a abandonar sus viviendas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó el sábado las zonas afectadas por los incendios en Madrid. Además, aseguró que se debe alcanzar un pacto para enfrentar la emergencia climática.

Debemos alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. No solo por nuestra seguridad, también por deber moral.



Este mismo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las… pic.twitter.com/7opRYIqUyT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 26, 2026

Ola de calor agrava los incendios en Europa

La situación también afecta a Francia, donde varios incendios han provocado la evacuación de más de 250 mil personas, principalmente en los alrededores de Burdeos. En esa región, un incendio ha consumido alrededor de 42 mil hectáreas y obligó a desalojar a más de 220 mil habitantes.

De acuerdo con especialistas, la combinación de sequía prolongada, olas de calor extremas y la mayor inflamabilidad de la vegetación, condiciones relacionadas con el cambio climático, ha favorecido la propagación de estos incendios en distintas regiones de Europa.

Por ahora, las autoridades mantienen activos los operativos para controlar los incendios y evaluar los daños conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

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