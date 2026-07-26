Estados Unidos celebra salida de Venezuela de la Corte Internacional y llama a hacer lo mismo

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Gobierno de Estados Unidos celebró este domingo “con satisfacción” la decisión del Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que tachó de “corrupta” e “inútil”.

“Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI”, informó el Departamento de Estado en un comunicado a través de sus redes sociales.

The U.S. welcomes the decision by interim President Delcy Rodriguez and Venezuela to withdraw from the ICC and the new Venezuelan government's partnership on American-led efforts to dismantle the corrupt and worthless ICC.



The so-called court has been "investigating" Nicolas… — Department of State (@StateDept) July 25, 2026

El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, criticó también a la CPI por la falta de resultados tras investigar desde 2018 al expresidente venezolano Nicolás Maduro. El exmandatario permanece bajo custodia en suelo estadounidense a la espera de un juicio en junio de 2027 por cargos de narcotráfico, tras ser capturado por Washington el pasado enero en suelo venezolano.

“El llamado tribunal ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. La CPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal”, matizó.

Desde la Casa Blanca señalan con confianza que “es hora de desmantelar” al organismo, y apuntan, tal y como hizo el Gobierno venezolano el pasado viernes, en que la CPI utiliza su autoridad sobre ciertos países en especial.

“Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva. La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítimo”, recalcó.

Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.



Venezuela… — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026

Asimismo, Washington instó a todos los miembros del Tribunal a seguir los pasos de Venezuela y “retirarse del Estatuto de Roma”, de manera que se logre “desmantelar” a la CPI.

El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, notificó formalmente el pasado viernes al secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada “definitiva” del Tribunal.

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