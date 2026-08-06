Advierten daño ambiental por fuga de petróleo de buque ruso atacado cerca de Omán

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Foto: AFP

Omán enfrenta una potencial catástrofe ambiental por la fuga de petróleo de un buque cisterna vinculado a la flota fantasma rusa que cubre cientos de kilómetros cuadrados cerca de una reserva natural, advirtieron oenegés.

El navío afectado sufrió varias explosiones, informó una empresa de seguridad marítima, pero se desconoce la causa de los estallidos.

Oman is facing an impending environmental catastrophe as an alleged Russian shadow fleet tanker leaks oil across hundreds of square kilometres near a nature reserve, NGOs warnhttps://t.co/B94Yg64snA pic.twitter.com/M2olVfBXqF — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2026

Rusia creó una flota fantasma de buques viejos para esquivar las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022, y expertos han dicho que las malas condiciones de los barcos aumentan el riesgo de derrames de petróleo.

Imágenes de satélite muestran lo que parece ser una mancha de petróleo que se extiende desde un barco que ha estado encallado por más de un mes cerca de la isla de Al Qibliyyah, frente a la costa sur omaní. Se encuentra lejos del estrecho de Ormuz, donde se han registrado frecuentes ataques contra buques durante la guerra de Medio Oriente.

“Con el continuo derrame de petróleo y el barco encallado en una ubicación difícil, el riesgo de un desastre ambiental aún mayor continúa elevado”, aseguró Nina Noelle, de la organización ambientalista Greenpeace. Advirtió de consecuencias “severas y duraderas”, a la vez que señaló que la mancha de petróleo pasó de 20 km2 el 24 de julio a unos 600 km2 el 4 de agosto, según las imágenes satelitales.

El investigador ambiental Wim Zwijnenburg, de la organización pacifista neerlandesa PAX, hizo el mismo cálculo para la mancha el 4 de agosto.

Datos de la empresa de análisis de datos Kpler indican que el buque Caroline Bezengi, que se cree que es el que está derramando frente a Omán, cargó un millón de barriles de crudo el 11 de mayo en la terminal de Sheskharis, en el mar Negro ruso.

Grandes extensiones de la línea costera de la isla omaní parecen haber sido afectadas, y “manchas petroleras adicionales se extienden al mar, contaminando y dañando este ecosistema marino”, afirmó Noelle.

Zwijnenburg agregó que “un rompimiento completo del barco podría causar una catástrofe ambiental regional, afectando las vidas de las comunidades pesqueras omaníes y la vida marina y biodiversidad de la isla”.

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