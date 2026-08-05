Él es Abdul El-Sayed, el candidato musulmán demócrata que ganó en Michigan y buscará un escaño en el Senado

GENERANDO AUDIO...

Abdul El-Sayed nació y creció en el sureste de Michigan. Foto: AFP

Abdul El-Sayed, médico, exfuncionario de salud pública y político progresista de 41 años, ganó las primarias del Partido Demócrata en Michigan y será el candidato para disputar un escaño en el Senado de Estados Unidos en las elecciones de noviembre.

Su triunfo representa una victoria para el ala progresista del partido y una derrota para el establishment demócrata, que respaldó a la congresista Haley Stevens.

¿Quién es Abdul El-Sayed?

Abdul El-Sayed nació y creció en el sureste de Michigan. Es hijo de Mohamed El-Sayed, inmigrante egipcio, y de Jackie, cuya familia reside en ese estado desde el siglo XIX.

Estudió en escuelas públicas y fue capitán de los equipos de futbol americano, lucha y lacrosse durante la preparatoria.

Es egresado de la Universidad de Michigan, donde obtuvo el máximo reconocimiento académico y jugó con el equipo universitario de lacrosse. Posteriormente obtuvo el título de médico en Columbia University y un segundo doctorado en la Universidad de Oxford como becario Rhodes.

Actualmente vive en Ann Arbor junto con su esposa Sarah y sus hijas Emmalee y Serene.

Su carrera en salud pública

Antes de buscar un escaño en el Senado, El-Sayed dirigió el Departamento de Salud de Detroit tras la quiebra de la ciudad y posteriormente encabezó el Departamento de Salud, Servicios Humanos y para Veteranos del condado de Wayne, que atiende a 1.8 millones de habitantes.

Durante su gestión impulsó programas como:

Entrega gratuita de lentes para estudiantes.

Eliminación de plomo en escuelas primarias de Detroit.

Acceso universal al medicamento Narcan para revertir sobredosis.

para revertir sobredosis. Cancelación de hasta 700 millones de dólares en deudas médicas para cerca de 300 mil habitantes en un periodo de dos años.

También participó en el Grupo de Trabajo de Salud del entonces presidente Joe Biden, donde colaboró en el diseño de políticas para reducir el precio de medicamentos.

¿Qué propone Abdul El-Sayed?

El candidato asegura que decidió entrar a la política al concluir que “la política rota estaba enfermando a la gente”.

Su campaña se centra en:

Reducir la influencia de los multimillonarios y grandes donantes en la política.

Impulsar un sistema de salud universal y accesible.

Hacer más eficiente el funcionamiento del gobierno.

Reducir el costo de vida para las familias.

Además, ha criticado la influencia de organizaciones proisraelíes en la política estadounidense y ha recibido el respaldo de líderes progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

¿Qué sigue para el candidato demócrata?

En noviembre, Abdul El-Sayed enfrentará al republicano Mike Rogers por el escaño que deja vacante el senador demócrata Gary Peters.

La elección es considerada estratégica porque los demócratas buscan recuperar la mayoría en el Senado y Michigan es uno de los estados clave, luego de que Donald Trump ganó la entidad en las elecciones presidenciales de 2024.

Tras conocerse su victoria, Trump calificó a El-Sayed como un “comunista” y aseguró que su nominación es una buena noticia para el Partido Republicano. Por su parte, el candidato llamó a “recomponer” al Partido Demócrata y trabajar en unidad pese a las diferencias internas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.