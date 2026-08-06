Canadá es repugnante y México nos ha perjudicado: Trump

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Trump lanza críticas contra Canadá y México. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra varios de los principales socios comerciales de su país, entre ellos México, Canadá, China, Japón, Corea del Sur y Alemania, al asegurar que durante años se aprovecharon de la economía estadounidense mediante aranceles y otras prácticas comerciales.

Durante un evento realizado en Las Vegas, el mandatario afirmó que México “ha perjudicado” a Estados Unidos, mientras que calificó de “repugnantes” a los dirigentes de Canadá, al defender nuevamente su política arancelaria como una estrategia para fortalecer la economía de su país.

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Trump asegura que México y otros países se aprovecharon de Estados Unidos

En su discurso, el presidente estadounidense sostuvo que durante décadas varias naciones impusieron condiciones comerciales desfavorables para Estados Unidos, situación que, dijo, cambió con las medidas implementadas por su administración.

“Durante años hemos estado atrapados por aranceles que otros han utilizado en nuestra contra: China, Japón, Corea del Sur, Alemania, incluso Canadá. Canadá es repugnante. Son repugnantes”, expresó Trump.

El mandatario también incluyó a México entre los países que, según él, afectaron los intereses económicos estadounidenses.

“Y México. Todos nos hicieron lo mismo. Pero ahora eso ya no funciona porque hemos dado vuelta a la situación”, afirmó.

🇺🇸 #EU | #Trump vuelve a cargar contra sus socios comerciales: acusa a #México, #China, #Canadá, #Japón, Corea del Sur y #Alemania de haber “perjudicado” a Estados Unidos durante años.



El presidente estadounidense defendió sus aranceles y aseguró que llegó la hora de “cobrar la… pic.twitter.com/7LfPbEPkua — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 6, 2026

Defiende los aranceles como eje de su política comercial

Durante el acto, Trump reiteró que los aranceles continúan siendo una de las principales herramientas de su estrategia económica y aseguró que han generado beneficios para Estados Unidos.

El presidente afirmó que estas medidas permitieron revertir lo que calificó como una desventaja comercial frente a otras economías.

“¿Recuerdan que decía que los aranceles son mi palabra favorita? Me encantan los aranceles. Son mi palabra favorita del diccionario”, señaló ante los asistentes.

Asimismo, sostuvo que gracias a estas políticas su país registra resultados económicos favorables.

Las declaraciones ocurren en medio de una nueva ofensiva comercial

Las declaraciones de Trump se producen mientras Washington mantiene una nueva estrategia comercial basada en la aplicación de aranceles a diversos países, con el argumento de proteger la industria estadounidense y reducir los desequilibrios en el comercio internacional.

Trump aseguró que las medidas han cambiado la relación comercial con otras naciones, el Gobierno estadounidense ha anunciado nuevos gravámenes para distintos socios comerciales como parte de esa política económica.

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