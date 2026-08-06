CJNG es ya el principal objetivo criminal de Estados Unidos, afirma especialista

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El aumento en las recompensas y el endurecimiento de la estrategia de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) refleja que la organización es considerada actualmente la principal amenaza criminal a nivel global, aseguró Víctor Manuel Sánchez.

Para Noticias en Claro, el especialista en seguridad pública explicó que las recompensas anunciadas por Washington para ocho líderes del CJNG, que en conjunto suman 102 millones de dólares, representan un nivel de prioridad sin precedentes para una organización del narcotráfico mexicano.

Destacó también que los 25 millones de dólares ofrecidos por información que lleve a la captura de Juan Carlos Valencia, alias el “03” o el “Pelón”, igualan las cifras que en el pasado se ofrecieron por personajes como Osama Bin Laden o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y superan ampliamente las recompensas establecidas para otros líderes del narcotráfico mexicano.

Mientras que el especialista señaló que el incremento en las recompensas responde a una valoración de Estados Unidos sobre la importancia del cártel como objetivo prioritario en materia de seguridad internacional, aunque reconoció que la asignación de estos montos también tiene un componente subjetivo.

Asimismo, advirtió que la estrategia estadounidense podría ampliarse hacia funcionarios públicos, empresarios, notarios y otros actores que presuntamente colaboren con organizaciones criminales. Recordó que Washington ya ha sancionado a funcionarios extranjeros por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y señaló que, tras la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cualquier persona o empresa que facilite operaciones como lavado de dinero o transporte de drogas podría ser considerada parte de una red terrorista.

Finalmente, Sánchez consideró que la presión ejercida por Estados Unidos podría modificar las dinámicas internas del CJNG, al reducir el margen de maniobra de sus dirigentes y generar tensiones dentro de la organización.

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