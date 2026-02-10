Más aerolíneas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible

GENERANDO AUDIO...

Aerolíneas canadienses cancelan vuelos a Cuba por crisis energetica. Foto: Reuters

Dos aerolíneas canadienses anunciaron este martes la suspensión de sus vuelos a Cuba, luego de que el gobierno de La Habana informara que los aviones no podrán repostar combustible en la isla debido a la escasez, en un contexto de creciente presión internacional y restricciones energéticas.

¿Qué aerolíneas cancelaron viajes a Cuba?

Se trata de Air Transat y WestJet, ambas enfocadas en viajes vacacionales, que se suman a Air Canada, aerolínea que un día antes confirmó la cancelación de sus rutas hacia el país caribeño.

Air Transat informó que cancelará todos sus vuelos a Cuba hasta, al menos, el 30 de abril, tras el anuncio oficial de las autoridades cubanas sobre una escasez prevista de combustible de aviación en los aeropuertos de destino.

“Ante los rápidos acontecimientos de las últimas horas y el anuncio de las autoridades cubanas de una prevista escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de destino. Según cómo evolucione la situación, los vuelos a Cuba podrían reanudarse a partir del 1 de mayo de 2026”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Además, indicó que contactará a los clientes que actualmente se encuentran en Cuba para organizar su repatriación.

Por su parte, WestJet anunció una “retirada ordenada” de sus operaciones de invierno hacia Cuba. La aerolínea explicó que enviará aviones vacíos, cargados con combustible adicional, para traer de regreso a los pasajeros que se encuentran en la isla.

La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos en seis décadas, agravado por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra cualquier país que exporte petróleo a la isla.

Hace unos días, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

Además, el gobierno de la isla también anunció una reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.

