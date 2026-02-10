Avión falla al despegar y aterriza sobre playa de Somalia

GENERANDO AUDIO...

Un incidente aéreo se registró este 10 de febrero en Somalia, luego de un despegue fallido en el Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio. De acuerdo con reportes locales, a bordo viajaban 55 personas y no se registraron víctimas mortales.

Falla técnica obliga aterrizaje de emergencia

La aeronave involucrada fue un Fokker 50 de la aerolínea somalí StarSky Aviation, que presentó una falla mecánica poco después de despegar. Tras detectar el problema, la tripulación intentó regresar de emergencia y realizó un aterrizaje forzoso fuera de pista, cerca de la costa.

Las imágenes difundidas del incidente muestran al avión parcialmente sumergido en aguas poco profundas, con daños visibles en el fuselaje.

Atención inmediata a pasajeros y tripulación

La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) informó en un comunicado que los pasajeros recibieron atención médica inmediata, en coordinación con UNSOS. Según el reporte oficial, el aterrizaje se produjo 15 minutos después del despegue y permitió evacuar a todas las personas a salvo.

Gran maniobra del piloto

La rápida maniobra del piloto evitó pérdidas humanas en un contexto marcado por retos de infraestructura aérea en el país. Equipos de rescate de AUSSOM y UNSOS participaron en la evacuación y recuperación de equipaje, lo que permitió reanudar las operaciones del aeropuerto en cuestión de horas.

