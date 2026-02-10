Usan carbón y paneles solares en Cuba ante falta de combustible

GENERANDO AUDIO...

Cuba. Foto: Archivo / Agencias

Ante el posible aumento de la crisis energética, quienes viven en La Habana, Cuba, buscan maneras de enfrentar los cortes de luz y la escasez de combustible usando otros insumos, entre ellos, carbón.

En zonas periféricas de la capital cubana, vendedores ofrecen carbón y braseros artesanales colocados directamente sobre el asfalto, muchos de ellos fabricados con viejos tambores de lavadora.

El carbón, la alternativa inmediata ante los apagones

Todo el mundo sabe lo que viene ahora. No tenemos combustible en el país, hay que tomar alternativas, afirmó a la AFP Niurbis Lamothe, empleada estatal de 53 años, tras comprar una cocina artesanal de carbón.

Una bolsa de carbón vegetal cuesta 2 mil 600 pesos, equivalente a unos 5.25 dólares, lo cual es cerca del 50% del salario medio cubano.

Se apretó el zapato más de lo que estaba, comentó una compradora que prefirió no dar su nombre, al observar el precio del carbón

Explicó que el salario que gana no le alcanza para hacerse una planta eléctrica o una pequeña batería de litio para sortear las 10 o 12 horas de cortes eléctricos que viven a diario.

Esta es la vía más asequible al bolsillo para poder cocinar, explica mientras carga un saco de carbón en su moto eléctrica.

La demanda ha crecido notablemente. Yurisnel Agosto, comerciante de 36 años, señaló que nunca había vendido tanto carbón como ahora.

Antes, sus principales clientes eran pizzerías o restaurantes, pero actualmente cada vez más personas compran varios sacos para abastecer sus hogares ante la falta de electricidad.

“La gente viene y compra tres sacos para preparar para cuando no haya electricidad”, dice el joven con las manos tiznadas de llenar, apilar y acomodar los sacos al borde de la carretera.

La situación económica de Cuba se ha deteriorado gravemente en los últimos años, con carencias generalizadas, cortes eléctricos y escasez de combustible.

El impacto del embargo de Estados Unidos, vigente por más de 60 años, y la contracción de la economía cubana, que en 2025 cayó un 5%.

Adaptación ante la crisis energética

Ante este panorama, los cubanos buscan adaptarse a esta nueva realidad, para muchos les revive el recuerdo del llamado “período especial”, tras la caída de la Unión Soviética en 1991.

En el año 2000, con Hugo Chávez en la presidencia, asume el relevó petrolero de Cuba; sin embargo, con la caída de Nicolás Maduro encendió las alarmas en la isla ,incapaz de cubrir la mitad de demanda eléctrica.

Ante la crisis, los cubanos miran a los paneles solares como salvación, mientras empresas instaladoras crecen desde 2024 gracias a facilidades de importación gubernamentales otorgadas por el Estado.

Reinier Hernández, empresario de 42 años de una empresa privada de instalación de sistemas solares, expresó que la gente está desesperada por resolver.

Debido a la alta demanda, desde enero no duerme por llamadas constantes, preparación de pedidos y la organización de su veintena de empleados.

En zonas como Guanabacoa, en el este de La Habana, incluso instituciones sociales han instalado 12 sistemas solares. En un hogar para ancianos gestionado por la Iglesia católica, los paneles permiten preparar alimentos para unas 80 personas.

“Sin electricidad no teníamos otra forma”, explica a la AFP la hermana Gertrudis Abreu, una religiosa dominicana que administra el comedor social y tuvo que pedir donaciones para reunir los 7.000 dólares necesarios para la instalación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.