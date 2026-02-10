Cuba sin combustible: qué harán las aerolíneas mexicanas y qué enfrentarán los viajeros en la isla

GENERANDO AUDIO...

La escasez de combustible en Cuba se ha agravado en los últimos días, lo que derivó en la suspensión parcial del suministro de combustible para aeronaves. Pese a este escenario, aerolíneas mexicanas que mantienen operaciones hacia el país caribeño informaron que no cancelarán vuelos y que implementarán acciones para continuar ofreciendo el servicio aéreo.

Quienes tengan planeado viajar a La Habana podrían encontrar un panorama marcado por limitaciones en servicios y movilidad. Entre los principales efectos se reporta la ausencia de transporte público, una menor afluencia de personas en las calles, además de apagones constantes, hoteles cerrados y ajustes en actividades económicas y turísticas.

Escasez de combustible en Cuba y suspensión aérea

Cuba enfrenta una crisis energética agravada por el cese del suministro de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor hasta principios de 2026, y por las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos a naciones que apoyen a la isla caribeña.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, los envíos petroleros desde Caracas se interrumpieron, lo que redujo drásticamente las reservas de combustible en la isla. Además, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que establece la posibilidad de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

Lo anterior desencadenó en el anuncio del Gobierno cubano, que informó la suspensión parcial del suministro de combustible para aeronaves a partir de las 00:00 horas de este martes 10 de febrero.

No obstante, las aerolíneas mexicanas aseguraron que los vuelos a la isla no serán suspendidos y que ya trabajan en estrategias operativas para garantizar la continuidad del servicio, información que fue confirmada por el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, a través de su cuenta de X.

Viva Aerobus

A través de un comunicado, Viva Aerobus dio a conocer que sus operaciones hacia Cuba no presentarán afectaciones para los pasajeros que cuentan con vuelos programados en el periodo referido.

La aerolínea explicó que sus aviones abastecerán el combustible necesario en territorio mexicano, lo que permitirá sostener las rutas desde el AIFA, Monterrey, Mérida y Cancún con destino a La Habana, sin requerir suministro en la isla. Además, exhortó a los viajeros a mantenerse informados mediante sus correos electrónicos y los canales oficiales de la compañía, ante posibles actualizaciones operativas.

Aeroméxico

En el mismo sentido, Aeroméxico informó que la ruta Ciudad de México–La Habana continúa operando con normalidad. La empresa precisó que cualquier ajuste derivado de la situación energética en Cuba será notificado únicamente a través de sus canales oficiales.

Magnicharters

Respecto a Magnicharters, hasta el momento no se ha difundido un comunicado público en el que se informe sobre cancelaciones o modificaciones en sus vuelos hacia La Habana, por lo que se considera que sus operaciones se mantienen sin cambios.

¿Qué encontrarán los turistas en Cuba?

Los turistas que visiten Cuba podrían enfrentarse a un entorno marcado por restricciones en servicios básicos y movilidad, derivadas de la crisis energética que atraviesa el país.

Una de las principales afectaciones se presenta en la escasez de transporte público derivada del racionamiento de combustible. La circulación de autobuses, taxis colectivos y trenes interprovinciales se ha reducido, mientras que los taxis privados presentan menor disponibilidad y tarifas más elevadas, lo que puede complicar los traslados entre aeropuertos, hoteles y zonas turísticas.

Otro factor que podrían experimentar los visitantes son los apagones recurrentes, que afectan el funcionamiento de restaurantes, comercios y servicios turísticos, además de generar ajustes en los horarios de atención. Algunos hoteles operan con plantas eléctricas, aunque de forma limitada, y las autoridades han informado el cierre temporal de hoteles con baja ocupación, principalmente en destinos turísticos, con la reubicación de viajeros en instalaciones que permanecen abiertas.

Además, la actividad urbana es menor de lo habitual, ya que parte de la población trabaja desde casa y diversas instituciones han reducido sus jornadas laborales. Para los turistas, esto se traduce en menor afluencia de personas en calles y centros urbanos, así como en una oferta limitada de algunos servicios y actividades.

