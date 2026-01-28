Desaparece aeronave de Satena en Colombia con 15 personas a bordo

GENERANDO AUDIO...

Satena reportó la pérdida de contacto con un vuelo. Foto: AFP | Ilustrativa

Una aeronave de la aerolínea Satena de Colombia desapareció con 15 personas a bordo. De acuerdo con información oficial, el último contacto con el vuelo se tuvo poco más de 10 minutos después de su despegue. Se activaron los protocolos de búsqueda.

Cronología de la aeronave desaparecida con 15 personas

El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, despegó este miércoles 28 de enero, a las 11:42 de la mañana. A través de un comunicado, la aerolínea de Colombia destacó que su aterrizaje se tenía previsto para alrededor de las 12:05 p.m.

Sin embargo, minutos después del despegue, a las 11:54 de la mañana, se tuvo la última comunicación con el control de tráfico aéreo.

“Despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. de hoy, 28 de enero”, explicó la aerolínea Satena de Colombia

En el avión Beechcraft 1900, de matrícula HK4709, viajaban en total 15 personas, de las cuales 13 son pasajeros y 2 forman parte de la tripulación.

Activan protocolos de búsqueda

Tras perder contacto con el avión, la empresa confirmó que se activaron los protocolos en coordinación con las autoridades colombianas.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, explicó el comunicado de la aerolínea.

Como parte de las acciones de atención, Satena habilitó la línea telefónica (601) 919 3333, destinada a brindar información oficial a los familiares de las personas que viajaban a bordo del vuelo NSE 8849.

