Mercedes-Benz rechaza propuesta de mudar su sede a Estados Unidos

El director dijo que las raíces de la empresa están en Alemania. Foto: Reuters.

La empresa Mercedes-Benz rechazó la propuesta del Gobierno de Donald Trump sobre trasladar su sede de Alemania a Estados Unidos.

El director ejecutivo de la empresa alemana, Ola Källenius, dijo en entrevista a The Pioneer que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, hizo dicha propuesta en 2024. Para lograrlo, Howard Lutnick ofreció extensiones fiscales y otros incentivos, según declaró Ola Källenius.

Sin embargo, Mercedes-Benz declinó la oferta de mudar su sede a Estados Unidos. Con ello, permanecerá en la ciudad de Stuttgart, ubicada en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania.

El director ejecutivo resaltó que los orígenes de la empresa están en la región de Suabia, a donde pertenece Stuttgart. “Esas raíces no pueden, ni deben, arrancarse de la tierra”.

“La estrella ha sido una empresa global durante más de 100 años, pero nuestras raíces están en Suabia”, resaltó”.

Alemania forma parte de nuevo acuerdo comercial con India

Alemania forma parte de los países de la Unión Europea que formalizaron un acuerdo comercial histórico con India para crear una zona libre de comercio.

El pasado 27 de enero, el primer ministro indio, Narendra Modi, anticipó que “este acuerdo traerá muchas oportunidades”, debido a que equivale al 25% del Producto Interno Mundial (PIB) “y un tercio del comercio internacional”, de acuerdo con AFP.

Por su parte, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo días antes que la Unión Europea esperaba “beneficiarse del nivel de acceso más alto jamás concedido a un socio comercial en el mercado indio, tradicionalmente protegido”.

El acuerdo contempla reducciones de aranceles entre India y los 27 países que conforman la Unión Europea. Sin embargo, entraría en vigor a partir de enero del 2027. El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo deben ratificar primero este acuerdo.

De igual manera, este acuerdo representa una alternativa frente al aumento de aranceles a estos países en Estados Unidos.

