Misterios en el aire: 5 aviones que despegaron y desaparecieron sin dejar rastro

La historia de la aeronáutica está llena de misteriosos casos de aeronaves que han desaparecido sin dejar rastro, con personas a bordo. En esta ocasión, Unotv.com te presenta los cinco casos más emblemáticos de desapariciones en la aviación.



Los cinco casos de aviones desaparecidos

Airborne Transport DC-3

Uno de los casos sin resolver fue la desaparición del avión DC-3, que en 1948 despegó con destino a Miami, Estados Unidos. Después de partir de San Juan, Puerto Rico, el avión perdió contacto con la tripulación. Según los informes, en su último contacto el piloto indicó que se encontraba al sur de Miami, pero nunca llegó a su destino. Al día de hoy, se desconoce el paradero de la aeronave, en la que viajaban 32 personas.

Malaysia Airlines Flight 370 (MH370)

En marzo de 2014, la aerolínea Malaysia Airlines se colocó en el ojo público luego de que el Boeing 777 desapareciera sin dejar rastro. El vuelo transportaba un total de 239 personas, de las cuales 227 eran pasajeros y 12 tripulantes, convirtiéndolo en uno de los mayores misterios de la aviación mundial.

Cubría la ruta de Kuala Lumpur a Pekín cuando se perdió contacto. Aunque se activaron búsquedas para dar con la aeronave y los tripulantes, los esfuerzos no dieron resultados. Más de una década después, autoridades habrían reanudado la búsqueda, según Reuters.

Flying Tiger Line

El 16 de marzo de 1962, un vuelo marcó otro capítulo en los misterios de la aviación. El vuelo militar 739 de Flying Tiger Line despegó, presuntamente, en una misión secreta, pero desapareció sin dejar rastro. Los informes indican que la aeronave desapareció en algún punto entre Guam y Filipinas, o Saigón, lo que desató una intensa búsqueda que no arrojó resultados. Tras varios días de esfuerzos, no se encontró ningún rastro del avión ni de sus restos.

Douglas C-54 Skymaster

En la lista también figura un avión militar estadounidense del que se perdió contacto hace muchos años. En 1950, el avión Douglas C-54 Skymaster desapareció en la ruta que conectaba Anchorage, Alaska, con Great Falls, Montana. A pesar de los años transcurridos desde su desaparición, el paradero de la aeronave sigue siendo un misterio.

El Beechcraft 1900

El caso más reciente involucra a la aeronave Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, de la aerolínea colombiana Satena. El avión cubría la ruta Cúcuta-Ocaña y despegó el 28 de enero a las 11:42 de la mañana. Según un comunicado de la aerolínea, el aterrizaje estaba previsto alrededor de las 12:05 p. m.; sin embargo, el último contacto con el vuelo ocurrió poco más de 10 minutos después de su despegue.

Se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, pero hasta el momento no se ha recibido ningún reporte positivo. A bordo de la aeronave viajaban 15 personas en total, de las cuales 13 eran pasajeros y 2 formaban parte de la tripulación.

