“Si nos provocan, responderemos como nunca”: Irán advierte a EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Irán responde a Estados Unidos. Foto: Reuters

Irán aseguró que se “defenderá y responderá como nunca antes” si es provocado por Estados Unidos, declaró el miércoles la misión de Teherán ante las Naciones Unidas. Aunque dijo estar dispuesto a entablar diálogo con respeto mutuo.

A través de un mensaje publicado en X, la misión de Irán ante la ONU afirmó que Teherán mantiene abierta la vía diplomática, pero no aceptará presiones.

“Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, pero si se le presiona, se defenderá y responderá como nunca antes”, afirmó la misión en un mensaje publicado en X.

Irán advierte respuesta militar “inmediata y contundente”

En medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, elevó el tono y advirtió que las fuerzas iraníes están listas para responder ante cualquier operación militar de Estados Unidos.

“El dedo está en el gatillo para responder de manera inmediata y contundente a cualquier agresión”, escribió también en X.

Pese a ello, el canciller no descartó la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear, siempre que sea “justo, equitativo y libre de amenazas”. Reiteró que el programa nuclear iraní tiene fines civiles, y negó que Teherán busque desarrollar armas nucleares.

Trump presiona: “El tiempo se acaba”

Las declaraciones ocurren luego de que Donald Trump advirtiera que “el tiempo se acaba” para que Irán negocie un acuerdo sobre su programa nuclear. El presidente estadounidense mantiene 10 buques de guerra desplegados en la región, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln, y no descarta nuevas acciones militares.

Araqhchi utilizó un lenguaje muy similar al de Trump, que incluye muchas frases en mayúsculas, para mencionar la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo nuclear para aplacar las fricciones.

“Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido favorablemente un ACUERDO NUCLEAR mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear PACÍFICA y asegure que NO haya ARMAS NUCLEARES”, añadió.

El canciller reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.