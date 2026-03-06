Israel confirma ataques contra más de 400 objetivos en Irán y 500 en Líbano

GENERANDO AUDIO...

La Fuerza Aérea de Israel informó que realizó ataques contra más de 400 objetivos en el oeste de Irán durante una jornada de bombardeos dirigida contra infraestructura militar del régimen iraní. La información fue difundida a través de un mensaje oficial publicado en su cuenta de X, donde detalló que los blancos incluían lanzadores de misiles balísticos y depósitos de drones.

De acuerdo con la publicación, uno de los operativos ocurrió en la zona de Shahroud, donde un avión israelí identificó un camión que transportaba un sistema de defensa aérea iraní. Según la versión militar, el vehículo intentaba trasladar el equipo a otra zona del país, por lo que fue atacado.

Israel intensifica ataques contra objetivos militares de Irán

La Fuerza Aérea de Israel señaló que el ataque al camión provocó la destrucción del sistema de defensa aérea que transportaba.

Según el mensaje oficial, estas operaciones forman parte de las acciones para reducir la capacidad de ataque contra el territorio israelí.

“Tras ser identificado, el camión fue atacado, destruyendo así el sistema de defensa iraní”, indicó el comunicado difundido en redes sociales.

Las autoridades militares añadieron que la fuerza aérea continúa operando para limitar el alcance de los disparos dirigidos hacia Israel.

Israel reporta más de 500 objetivos atacados en Líbano

En un segundo comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que más de 500 objetivos han sido atacados en Líbano desde el inicio de la operación militar denominada “Rugido del León”.

Entre los ataques más recientes se encuentra una nueva ola de bombardeos en el distrito de Hadahiya, en Beirut, donde, según Israel, se ubicaban instalaciones utilizadas por Hezbolá y por la Guardia Revolucionaria de Irán.

De acuerdo con el informe militar, entre los objetivos alcanzados se encontraban:

Un cuartel general utilizado por la fuerza aérea de la Guardia Revolucionaria

Una sede de la unidad naval de Hezbolá

Instalaciones del Consejo Ejecutivo de Hezbolá

Un centro financiero vinculado a la organización

Israel asegura que tomó medidas para evitar víctimas civiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que antes de los ataques se aplicaron medidas para reducir riesgos a la población civil.

Entre ellas, mencionaron:

Advertencias anticipadas a la población

a la población Uso de armas de precisión

Observación aérea previa de los objetivos

Las autoridades israelíes señalaron que continuarán las operaciones militares para eliminar amenazas contra su territorio.

