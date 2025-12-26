ISIS en Nigeria: quiénes son este grupo terrorista que provocó la intervención militar de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

ISIS, el grupo que ataca cristianos en Nigeria, atacado por EE. UU. Foto: Getty

Este jueves 25 de diciembre, en plena Navidad, el Gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo en el noroeste de Nigeria, específicamente en zonas de Sokoto. El objetivo fueron grupos radicales islámicos que han golpeado sistemáticamente a comunidades cristianas en meses recientes.

La intervención no fue una sorpresa. En noviembre, Donald Trump había advertido al gobierno de Nigeria que realizaría una acción militar directa si los asesinatos de cristianos no se detenían. Dicho y hecho, el ataque se produjo ayer, enmarcado en una cooperación oficial con el Gobierno de Nigeria para debilitar las redes terroristas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Abuya.

Sin embargo, el avance del extremismo en Nigeria es un síntoma de un problema que ha desestabilizado África y Medio Oriente durante años.

¿Qué es ISIS y por qué sigue siendo una amenaza?

El grupo Estado Islámico, también conocido como EI o ISIS, surgió como una facción disidente de Al Qaeda. En 2014, el grupo alcanzó su máximo poder al proclamar un califato en Siria e Irak.

A lo largo de los últimos 12 años, ISIS ha perpetrado algunos de los atentados más mortíferos de la historia moderna. Aunque expertos señalan que el grupo central se ha debilitado, sus ramas regionales están reconstruyendo su fuerza en África, alimentándose del desorden y la falta de gobernanza en zonas rurales.

La expansión en África: Las cinco ramas de la “Wilayaat”

ISIS no llegó a África de forma repentina. El grupo utiliza la desesperación local para asentarse. Actualmente, cuenta con cinco ramas principales conocidas como Wilayaat, repartidas en:

Regiones del Sahel.

África Occidental (ISWAP).

Cuenca del Chad.

Congo.

Norte de Mozambique.

Nigeria, dividido religiosamente y atacado por igual

Nigeria es un país dividido demográficamente: el sur es mayoritariamente cristiano y el norte predominantemente musulmán. Grupos como Boko Haram, que juró lealtad a ISIS en 2015, han intentado forzar una “limpieza religiosa”.

De acuerdo con Armed Conclit Location & Event Data, entre 2020 y 2025 ocurrieron 20 mil 400 muertes por ataques, de las cuales señalaron que 317 fueron contra cristianos y 417 contra musulmanes. Sin embargo, en el resto de las defunciones no se conocen las creencias religiosas.

Reiterando que los ataques han sido selectivos, el pastor que dirige la Asociación Cristiana de Nigeria, John Joseph Hayab, compartió el argumento de Donald Trump sobre los asesinatos sistemáticos contra cristianos en el país.

Según Hayab, las muertes se han reducido en los últimos dos años. No obstante, en abril de este año, 40 personas fueron asesinadas en una aldea mayoritariamente cristiana. Para junio, 100 personas en una comunidad principalmente cristiana fueron masacradas en Yelwata, en el centro de Nigeria, según Amnistía Internacional. Por su parte, en agosto, 50 musulmanes murieron en Katsina tras un ataque de Boko Haram.

El “negocio” del terror: Secuestros y extorsión

A diferencia de lo ocurrido en Siria, donde ISIS atrajo a miles de voluntarios extranjeros, particularmente en la frontera con Turquía, así como de Pakistán, en África el flujo de reclutas es menor. Para compensar, el grupo ha recurrido a métodos brutales:

Secuestros masivos: A mediados de diciembre de 2025, irrumpieron en una iglesia católica en Nigeria y raptaron a 253 niños y 12 trabajadores. Asimismo, raptaron a 276 niñas de Chibok en 2014. Financiamiento: Además de los rescates de los secuestros, el grupo sobrevive gracias al contrabando, la extorsión a agricultores y la producción ilegal de petróleo.

Los ataques más letales de ISIS en el mundo

La influencia de ISIS sigue activa en varios continentes, impulsando ataques en diferentes partes del mundo. Estos son algunos de los atentados más mortíferos:

Egipto (2015): Un artefacto explosivo a bordo de un avión que sobrevolaba la península del Sinaí causó la muerte de 217 pasajeros y siete tripulantes .

Un artefacto explosivo a bordo de un avión que sobrevolaba la península del Sinaí causó la muerte de . París y Beirut (2015): En una de las semanas más sangrientas para el grupo, el EI atacó París dejando 130 muertos . Apenas dos días antes, detonaron bombas en Beirut, Líbano, asesinando a 43 personas .

En una de las semanas más sangrientas para el grupo, el EI atacó París dejando . Apenas dos días antes, detonaron bombas en Beirut, Líbano, asesinando a . Orlando, EE. UU. (2016): Un tiroteo masivo en la discoteca Pulse, en Florida, dejó al menos 50 personas fallecidas .

Un tiroteo masivo en la discoteca Pulse, en Florida, dejó al menos . Bruselas, Bélgica (2016): Atentados coordinados en el aeropuerto de Bruselas y en la estación de metro de Maalbeek causaron 35 muertos y 267 heridos .

Atentados coordinados en el aeropuerto de Bruselas y en la estación de metro de Maalbeek causaron . Bagdad, Irak (2016): En su propio territorio de origen, el EI se adjudicó la muerte de 250 personas tras una serie de atentados con camiones bomba en zonas comerciales.

En su propio territorio de origen, el EI se adjudicó la muerte de tras una serie de atentados con camiones bomba en zonas comerciales. Niza, Francia (2016): Un camión embistió a una multitud mientras el autor disparaba, dejando 84 muertos y 202 heridos .

Un camión embistió a una multitud mientras el autor disparaba, dejando . Moscú, Rusia (2024): El ataque más letal en suelo ruso en décadas: cinco hombres atacaron el Crocus City Hall durante un concierto, dejando 144 fallecidos y 551 heridos .

El ataque más letal en suelo ruso en décadas: cinco hombres atacaron el Crocus City Hall durante un concierto, dejando . Bondi Beach, Australia (2025): Recientemente, un ataque que cobró la vida de 15 personas fue calificado por el ministro Anthony Albanese como un acto motivado por las ideologías extremistas del Estado Islámico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.