Zelenski se reunirá con Trump en busca del fin de la guerra: “Se puede decidir mucho antes de Año Nuevo”

Zelenski anuncia próxima reunión con Trump. Fotos: Getty / AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este viernes que se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto con Rusia.

“Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”, indicó Zelenski en sus redes sociales.

El anuncio se produjo después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.

La nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, según adelantó Zelenski.

Sin embargo, Rusia ha reiterado que las ambiciones atlantistas de Ucrania son una línea, mientras están formulando su posición. Asimismo, el gobierno ruso se negó a dar detalles del plan.

