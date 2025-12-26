FGR logra prisión preventiva contra Yoel “N” por trata de personas; lideraba secta que sustraía a menores

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Yoel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, específicamente en la hipótesis de matrimonios forzados, informó la dependencia federal.

La medida fue dictada durante la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público Federal acreditó el cumplimiento de la orden de aprehensión girada contra el imputado. No obstante, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días.

Prisión preventiva por delincuencia organizada y trata de personas

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Yoel “N” presuntamente forma parte de una secta ultraortodoxa dedicada a la sustracción de menores de edad de sus lugares de origen, con el objetivo de forzarlos a contraer matrimonio con adultos pertenecientes al mismo grupo.

La Fiscalía señaló que este esquema encuadra dentro del delito de trata de personas, al vulnerar de forma directa los derechos fundamentales de niñas y adolescentes, mediante coerción y prácticas ilegales.

Detención en Chiapas y operativo federal

La orden de aprehensión fue cumplimentada en el estado de Chiapas, como resultado de un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Las autoridades federales destacaron que la detención se realizó conforme a los protocolos legales y con respeto a los derechos humanos del imputado.

Mientras se resuelve su situación jurídica, Yoel “N” permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa, como lo establece la legislación vigente para delitos relacionados con delincuencia organizada y trata de personas.

La FGR recordó que, conforme a la ley, a la persona imputada se le presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

