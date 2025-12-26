Nigeria confirma cooperación con EE. UU. tras ataque contra islamistas

GENERANDO AUDIO...

Nigeria confirmó alianza con EE. UU. para ataques. Fotos: AFP / Reuters

Tras los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses en Nigeria, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano confirmó una cooperación de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos.

El objetivo de esta cooperación, como lo señaló el Gobierno de Nigeria, tiene como objetivo “hacer frente a la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento.” Por ello, mencionaron, se llevaron a cabo estos ataques aéreos en el noreste del país.

Esta cooperación incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo coherentes con el derecho internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial.

Asimismo, en el mismo comunicado, Nigeria reiteró que la lucha contra el terrorismo tiene como objetivo proteger vidas civiles, así como salvaguardad la seguridad y unidad nacional. De igual forma, las autoridades nigerianas mencionaron que no pararán esta ofensiva contra los terroristas.

Por último, el Gobierno de Nigeria confirmó que seguirá colaborando con los “socios pertinentes” para debilitar redes terroristas, así como para interrumpir el financiamiento y logística transfronteriza.

Estados Unidos lanzó un ataque contra grupos radicales islámicos

Este 25 de diciembre, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Nigeria, el cual tuvo como objetivo grupos radicales islámicos. La ofensiva se debió a que estos grupos estaban afectando a comunidades cristianas, como lo dio a conocer Donald Trump:

“Esta noche, por mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la Escoria Terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, e incluso ¡siglos!”

