Pakistán ataca siete objetivos “terroristas” en frontera con Afganistán

Pakistán ataca objetivos terroristas en frontera con Afganistán. Foto: Getty

Durante este sábado, el Ministerio de Información y Radiodifusión paquistaní informó que el ejército de Pakistán realizó una serie de ataques aéreos contra siete objetivos calificados como terroristas. La operación se llevó a cabo en la frontera con Afganistán.

De acuerdo con la información oficial, los siete objetivos eran considerados “campamentos y escondites terroristas” del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y de Estado Islámico. Asimismo, las autoridades señalaron que la ofensiva fue en respuesta a los recientes ataques suicidas en territorio paquistaní.

En este contexto, Pakistán, en respuesta a la crisis, ha llevado a cabo ataques selectivos basados en inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibán paquistaníes de las TTP y sus afiliados, así como a (Estado Islámico), en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, con precisión y exactitud.

Ataques suicidas han dejado más de 50 muertos

Las autoridades en Pakistán han contabilizado tres ataques suicidas en las últimas semanas. El primero de ellos se realizó en Islamabad, donde 30 personas fallecieron; uno más se suscitó en Bajaur, donde más de 20 personas perdieron la vida; por último, un tercero ocurrió en Bannu.

Asimismo, Pakistán señaló al gobierno de Afganistán por la inoperancia ante las actividades terroristas. “El régimen talibán afgano no adoptó ninguna medida sustancial contra ellos.”

Afganistán promete respuesta

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Afganistán condenó los ataques paquistaníes, acusándolos de bombardear zonas civiles y provocar decenas de heridos. Por ello, las autoridades afganas prometieron una respuesta “apropiada y calculada”.

El Ministerio de Defensa Nacional condena enérgicamente esta flagrante violación y crimen de la integridad territorial nacional de Afganistán y considera este acto una clara violación del derecho internacional, los principios de buena vecindad y los valores islámicos.

Según lo informado por las autoridades de Afganistán, uno de los objetivos golpeados por el ejército paquistaní fue un centro religioso.

Tras los atentados recientes, asociados a grupos terroristas, dos militares han muerto este sábado en la provincia Jíber Pastunjua, en Bannu.

