En Colombia, 12 menonitas mexicanos serán enjuiciados por tala ilegal

Menonitas están acusados de deforestación. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de Colombia llevará a juicio a 12 menonitas mexicanos acusados de tala ilegal de bosque natural en el departamento del Meta, en el este del país.

De acuerdo con un comunicado oficial, los procesados habrían deforestado terrenos en el municipio de Puerto Gaitán entre 2016 y 2021, presuntamente “sin contar con los permisos y/o autorizaciones legales” exigidos por la normativa ambiental colombiana.

La acusación: tala de bosque natural sin permisos en Meta

Según la Fiscalía, los doce acusados enfrentarán cargos por el delito de “tala de bosque natural”, derivado de actividades de ampliación agrícola en zonas rurales del Meta.

Imágenes satelitales han documentado una fuerte deforestación en Liviney, uno de los asentamientos menonitas más conocidos en la región. Las autoridades sostienen que la expansión de cultivos a gran escala, principalmente de soja y maíz, habría implicado la eliminación de cobertura forestal.

El proceso judicial se centrará en determinar la responsabilidad individual de los acusados en la transformación de estos terrenos.

Expansión agrícola y conflictos con comunidades indígenas

Los menonitas llegaron a la región llanera en 2014, cuando adquirieron extensos predios para desarrollar proyectos agrícolas. Desde entonces, han protagonizado tensiones con comunidades indígenas que reclaman parte del territorio como ancestral.

El grupo, dedicado principalmente a la agricultura, ha establecido colonias en zonas remotas de varios países de América Latina. En Colombia, las primeras iglesias menonitas datan de la década de 1950.

En otros países como Perú y Bolivia también existen denuncias contra comunidades menonitas por prácticas similares relacionadas con deforestación y uso de tierras.

¿Quiénes son los menonitas?

Los menonitas son un grupo cristiano de origen europeo que se remonta al siglo XVI. Llegaron a México a principios del siglo XX y posteriormente se expandieron a distintos países de la región.

Se caracterizan por formar comunidades cerradas y autosuficientes. En algunas colonias conservan el uso del alemán como lengua principal y mantienen prácticas tradicionales en vestimenta y organización social.

El juicio contra los 12 ciudadanos mexicanos marcará un precedente en Colombia en materia de responsabilidad penal por deforestación ligada a expansión agrícola en zonas sensibles ambientalmente.

