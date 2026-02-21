Incautan 17 toneladas de cocaína en México, Polinesia Francesa y El Salvador en operación internacional

GENERANDO AUDIO...

Incautación de 17 toneladas de cocaína. Foto: AFP.

Autoridades de Colombia, México, El Salvador y Francia se han incautado en un solo día de 17 toneladas de cocaína en una triple operación desarrollada en tres puntos del Pacífico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que el operativo se realizó con inteligencia colombiana y calificó el decomiso como el mayor registrado en un solo día en la historia del tráfico ilegal de cocaína.

A través de redes sociales, Petro señaló que se logró incautar casi 17 toneladas de cocaína cerca de la Polinesia Francesa, México y El Salvador. Detalló que las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada entre las autoridades de los países involucrados.

17 toneladas de cocaína aseguradas en tres puntos del Pacífico

En la primera intervención fueron hallados 6 mil 16 kilogramos de clorhidrato de cocaína al noroeste de Isla Clarión, en México. La droga era transportada en un semisumergible. En este punto fueron detenidas seis personas de nacionalidad mexicana.

En una segunda acción, autoridades incautaron 4 mil 240 kilogramos de cocaína en el sureste de la Polinesia Francesa. En este caso no se reportaron detenciones.

El tercer aseguramiento se realizó al suroeste de Bocana El Cordoncillo, en El Salvador, donde fueron localizados 6 mil 600 kilogramos de droga. En este punto fueron detenidas diez personas: cuatro colombianos, un ecuatoriano, tres nicaragüenses y dos panameños.

Operación contra el tráfico ilegal de cocaína

Durante el operativo fueron abordados un pesquero, un buque cisterna y una embarcación multipropósito. La información fue difundida por el mandatario colombiano y por el Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico (CIMCON) de México.

Las autoridades informaron que la operación se desarrolló en un solo día y que las acciones estuvieron coordinadas entre fuerzas de seguridad de Colombia, México, El Salvador y Francia.El decomiso de 17 toneladas de cocaína representa uno de los mayores aseguramientos reportados en la región del Pacífico, de acuerdo con lo señalado por el presidente colombiano.

