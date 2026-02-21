Países de Europa reaccionan a arancel del 15% de Trump y piden unidad

GENERANDO AUDIO...

Alemania y Francia se manifestaron este sábado a favor de una respuesta “clara” y unida de la Unión Europea frente al nuevo arancel general del 15 % impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, adelantó que antes de su próxima visita a la Casa Blanca impulsará una posición común del bloque europeo ante la medida de Washington.

“Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”, declaró Merz a la cadena ARD.

El mandatario alemán confirmó que viajará a Washington en poco más de una semana y aseguró que lo hará con una postura europea definida.

Por su parte, el ministro francés de Comercio Exterior, Nicolas Forissier, consideró “necesario” alcanzar una reacción unificada. Señaló que mantienen contacto estrecho con la Comisión Europea y los Estados miembros para analizar la medida y evaluar sus consecuencias.

La reacción europea ocurre después de que Trump impusiera el viernes un arancel adicional del 10% a las importaciones hacia Estados Unidos, tras un fallo del Tribunal Supremo que anuló varios gravámenes generalizados establecidos el año pasado.

Este sábado, el presidente estadounidense anunció que la tasa se elevará al 15%, lo que intensificó el llamado dentro de la Unión Europea para adoptar una postura común frente a la nueva medida comercial.

