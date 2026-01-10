GENERANDO AUDIO...

Aleppo es el epicentro de combates. Foto: Reuters

La ciudad de Aleppo, Siria, volvió a vivir intensos combates el viernes cuando las fuerzas kurdas rechazaron la orden del gobierno de abandonar sus posiciones en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafiya, zonas que han estado bajo control kurdo desde los primeros días del conflicto iniciado en 2011.

Los enfrentamientos se desarrollaron en calles y avenidas de la ciudad, dejando imágenes de explosiones, humo y edificios dañados, que reflejan la violencia de los ataques y la tensión que persiste en la zona.

Combates en Aleppo y alto el fuego frustrado

El Ministerio de Defensa sirio anunció un alto el fuego durante la noche del viernes e instó a las fuerzas kurdas a trasladarse a otras áreas controladas por el grupo. Sin embargo, los kurdos calificaron esto como un “llamado a la rendición” y afirmaron que defenderían sus barrios hasta el final.

Horas después, el gobierno sirio intensificó los ataques, asegurando que tomará el control de los distritos por la fuerza y que las operaciones apuntaron a lugares usados por los kurdos para atacar a la población civil de Aleppo. Las fuerzas kurdas, por su parte, denunciaron que uno de los bombardeos impactó un hospital, acusando al ejército de cometer un crimen de guerra, mientras que el Ministerio de Defensa insistió en que se trataba de un depósito de armas.

Reclamaciones cruzadas y disputa de control

El sábado por la mañana, el ejército sirio difundió imágenes y publicaciones en X indicando que había rastreado el distrito de Sheikh Maqsoud y exigió la entrega inmediata de las armas por parte de los combatientes.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, rechazaron estas versiones y afirmaron que los combates seguían en la zona, calificando los comunicados del ejército de engañosos para la opinión pública.

Más tarde, la agencia oficial SANA anunció la suspensión de operaciones militares en Sheikh Maqsoud desde las 15:00 horas (12:00 GMT), aunque la información no fue confirmada por los kurdos sobre el terreno.

Impacto humanitario y desplazamiento

Los combates han desplazado a más de 140,000 personas y dejado al menos nueve civiles muertos. Los barrios afectados muestran calles llenas de escombros, columnas de humo y daños en viviendas y comercios, captados en los videos difundidos por medios locales e internacionales.

Alepo sigue siendo un punto crítico para el gobierno de Ahmad al-Sharaa, que enfrenta la integración de las FDS al Ministerio de Defensa tras un acuerdo firmado a finales de 2025. Hasta ahora, los avances han sido limitados.

